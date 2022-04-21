Скичко рассказал, почему ушел с должности главы Черкасской ОГА

"В первые дни войны я как раз таки был главой военной администрации и для меня как человека невоенного было очень сложно организовывать процесс территориальной обороны области, – рассказал он. – Принимать решения в такой момент должны, считаю, военные с опытом. Тем более у меня был советник, который занимался территориальной обороной. И спустя 10 дней после начала войны он стал главой военной администрации, а стал я его советником. Мы работаем как одна команда на благо области, но у военных командовать военными получится на 100% лучше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Зірковий шлях / YouTube