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Скичко рассказал, почему ушел с должности главы Черкасской ОГА

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Скичко: Для меня как человека невоенного было очень сложно организовывать процесс территориальной обороны области
Скичко: Для меня как человека невоенного было очень сложно организовывать процесс территориальной обороны области
Фото: aleksandrskichko / Instagram

Советник главы Черкасской областной государственной (военной) администрации Александр Скичко 19 апреля в интервью каналу "Украина" заявил, что его нынешняя должность предполагает меньшую ответственность, чем должность главы ОГА.

"В первые дни войны я как раз таки был главой военной администрации и для меня как человека невоенного было очень сложно организовывать процесс территориальной обороны области,  рассказал он. – Принимать решения в такой момент должны, считаю, военные с опытом. Тем более у меня был советник, который занимался территориальной обороной. И спустя 10 дней после начала войны он стал главой военной администрации, а стал я его советником. Мы работаем как одна команда на благо области, но у военных командовать военными получится на 100% лучше". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Скичко в прошлом работал ведущим. Он прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского и Сосновского районов города Черкассы).

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА.  Со 2 марта главой Черкасской областной государственной (военной) администрации является генерал-майор Игорь Табурец.

Теги: война России против Украины, Александр Скичко
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