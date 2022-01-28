Скичко написал заявление об отставке с должности главы Черкасской ОГА – СМИ

Отмечается, что будущим местом работы Скичко может стать Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) при Министерстве инфраструктуры.

В пресс-службе главы ОГА не стали комментировать эту информацию. На вопрос, будет ли Скичко давать пресс-конференцию по итогам работы за год на должности главы ОГА, там сообщили, что он уже проводил пресс-брифинг месяц назад и "ничего нового пока нет", подчеркнул "Про все".