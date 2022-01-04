"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля

В роликах Скичко пел две композиции – "Старі фотографії" украинского исполнителя Скрябина и "Снег" украинской певицы Ирины Билык.

"Как и обещала – видео, где Александр Скичко поет! Это просто человек едет в машине и поет для меня. Это что-то невозможное. Если я пою, то разбегаются все! Обожаю его голос и его обожаю! Мой нереальный мужчина мечты!" – подписала она публикацию.

"Винник нервно закурил, глядя на это видео", – прокомментировал tendancekiev, имея в виду украинского исполнителя Олега Винника.

"Он – талантище. Жалко, что выбрал другую профессию", – отметила oksana.dereza.

"Красивый голос", – написала lenalit1.