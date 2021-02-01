Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
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"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА

Супруга нардепа Александра Скичко, бизнес-леди Елизавета Юрушева, рассказала, что назначение ее мужа главой Черкасской областной государственной администрации привнесет значительные перемены в жизнь их семьи.

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Скичко и Юрушева живут в браке с 2017 года
Скичко и Юрушева живут в браке с 2017 года
Фото: elizaveta.yurusheva / Instagram

33-летняя украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена с 29-летним мужем, нардепом от "Слуги народа" Александром Скичко, 12-летним сыном Даниэлем и пятилетней дочерью Натальей.

Юрушева прокомментировала назначение Скичко главой Черкасской областной государственной администрации (ОГА).

"В нашей семье перемены. Сашу назначили губернатором Черкасской области, и теперь мы все будем жить на два города. Это интересный опыт для всей нашей семьи, и мы этого все очень ждем. Я никогда не жила ни в каких других городах Украины, кроме Киева и Донецка в детстве, но я очень уже хочу познакомиться со всей Черкасской областью", – заявила она.

Юрушева отметила, что на постоянное место жительства переезжает в Черкассы.

"Это не значит, что наши интересы делятся пополам, это значит, что все умножается на два! Уверена, что это будет полезный опыт в нашей жизни! Черкассы, мы едем!" – написала она.

Главой ОГА Скичко назначил президент Украины Владимир Зеленский 29 января.

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

Юрушева – дочь украинского миллионера Леонида Юрушева. В 2017 году Скичко рассказывал, что предложение ей сделал на отдыхе в Дубае, а о вступлении в брак сообщил 5 сентября того же года. Наталья (2015) – дочь Юрушевой от Скичко, сын Даниэль (2008) – от ее первого брака.

Теги: Черкассы, Владимир Зеленский, Александр Скичко, Елизавета Юрушева, брак, жена
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