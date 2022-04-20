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20 апреля, 2022
 
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Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта

 
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Юрушева и Скичко поженились в 2017 году
Юрушева и Скичко поженились в 2017 году
Фото: elizaveta.yurusheva / Instagram

Советник главы Черкасской областной государственной (военной) администрации Александр Скичко 19 апреля в интервью каналу "Украина" рассказал, что его беременная жена, украинская бизнесвумен Елизавета Юрушева после нападения РФ на Украину выехала за границу и в ближайшие дни готовится в третий раз стать матерью.

"Моя жена за границей. Мы не виделись с первого дня войны. Это последний, девятый, месяц фактически, она может сейчас родить в любой момент. Это сложнее в несколько раз, но я благодарен жене, что она с пониманием относится к этой ситуации, насколько возможно. Иногда это сложно дается, мы это переживаем вместе. Но я думаю, что все равно нам намного легче, чем многим людям, которые сегодня потеряли жилье или находятся на линии фронта, – рассказал он.  Мы не так себе представляли беременность и роды, но есть как есть".

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Скичко и Юрушева поженились в 2017 году. У пары есть дочь Наталья (2015). От предыдущих отношений у Юрушевой есть сын Даниэль (2008). 

17 февраля 2022 года Юрушева сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.

Теги: война России против Украины, беременность, Александр Скичко
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