  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта

"Моя жена за границей. Мы не виделись с первого дня войны. Это последний, девятый, месяц фактически, она может сейчас родить в любой момент. Это сложнее в несколько раз, но я благодарен жене, что она с пониманием относится к этой ситуации, насколько возможно. Иногда это сложно дается, мы это переживаем вместе. Но я думаю, что все равно нам намного легче, чем многим людям, которые сегодня потеряли жилье или находятся на линии фронта, – рассказал он. – Мы не так себе представляли беременность и роды, но есть как есть".

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Видео: Зірковий шлях / YouTube