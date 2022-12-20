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20 декабря, 2022
 
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Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу

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У Юрушей и Скичко две дочери
У Юрушей и Скичко две дочери
Фото: elizaveta.yurusheva / Instagram

Проживающая за границей украинская бизнесвумен Елизавета Юрушева, 18 декабря в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что ее муж, советника главы Черкасской областной военной администрации Александра Скичко навещает ее с детьми.

"Муж к вам приезжает иногда?" – спросили у Юрушевой подписчики.

"Да, потому что у нас трое детей и по закону у него есть право", – ответила она.

Скриншот: elizaveta.yurusheva / Instagram
Скриншот: elizaveta.yurusheva / Instagram

Контекст:

Скичко и Юрушева поженились в 2017 году. У пары есть общая дочь Наталья (2015). От предыдущих отношений у Юрушевой есть сын Даниэль (2008).

17 февраля 2022 года Юрушева сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. После полномасштабного вторжения РФ в Украину она выехала за границу, а муж остался в Черкассах. В апреле у Юрушевой и Скичко родилась вторая дочь.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

Теги: призыв, военное положение, война России против Украины, Александр Скичко, Елизавета Юрушева
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