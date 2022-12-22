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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрэнерго" рассказали, сколько восстановили поврежденных оккупантами подстанций и линий электропередач

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С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине
Фото: EPA

Компания "Укрэнерго" с начала полномасштабного вторжения РФ частично возобновила электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанций. Об этом сообщила пресс-служба компании 22 декабря в Facebook.

"Наше призвание и задачи сегодня и всегда – прокладывать путь свету. После тысяч ударов россиян ракетами и дронами наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев. С начала полномасштабного вторжения мы частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанций и 62% линий электропередач. Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы быстро восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент", – говорится в сообщении.

Сегодня в Украине отмечают День энергетика.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины
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