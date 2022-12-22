В "Укрэнерго" рассказали, сколько восстановили поврежденных оккупантами подстанций и линий электропередач

"Наше призвание и задачи сегодня и всегда – прокладывать путь свету. После тысяч ударов россиян ракетами и дронами наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев. С начала полномасштабного вторжения мы частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанций и 62% линий электропередач. Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы быстро восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент", – говорится в сообщении.
Сегодня в Украине отмечают День энергетика.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.