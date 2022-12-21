В Днепропетровской области удалось стабилизировать энергосистему и вернуться к графикам отключений – ОВА

Энергетики стабилизировали ситуацию с отключениями в Днепропетровской области, заявляют в ОВА Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Запитана вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме. Поступает электричество и в дома. После жестких отключений возвращаемся к графикам", – написал Резниченко.

Он сообщил, что в регионе действуют три очереди: две – с электричеством, одну – обесточивают.

Планируется, что в жилые дома электричество будут подавать на пять часов, после чего отключать на четыре часа, однако в случае дефицита мощности могут применить более длительные отключения.

"При этом тотальная экономия остается трендом этой зимы. Пользуемся электроприборами поочередно и максимально экономим. Выключаем все лишнее. Повсюду. Дома и на работе. Так помогаем стране и самим себе. Победим зиму вместе", – призвал Резниченко.