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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве по-прежнему большой дефицит электроэнергии, на возвращение к графикам пока рассчитывать не стоит – Yasno

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За день 20 декабря свет отключали почти во всем Киеве, некоторые дома без электричества более суток
За день 20 декабря свет отключали почти во всем Киеве, некоторые дома без электричества более суток
Фото: depositphotos.com

В Киеве в течение вторника, 20 декабря, было отключено от электроэнергии примерно 1,1 млн пользователей, о возвращении к графикам ограничения речь пока не идет, сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко. Об этом он написал в Facebook вечером 20 декабря.

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, примерно 1,1 млн потребителей. На приближение к графику пока даже не рассчитываем", – написал он.  

По его словам, несмотря на то, что диспетчеры пытаются обеспечить энергоснабжение всех районов хотя бы на короткое время, есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря.

По приведенным им расчетам, в Киеве мощность энергоснабжения на 50% меньше необходимой – причем из этого дефицитного показателя еще необходимо запитать критическую инфраструктуру. В то же время Коваленко отметил, что на объекты критической инфраструктуры свет подается стабильно, а город в основном с водой и отоплением.

"В Днепре все более или менее стабильно, коллеги стараются максимально приблизиться к графикам. Завтра [21 декабря] надеюсь на хорошие новости", – добавил Коваленко. 

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02hYgy4soqL6B8uA3d9Wc2urd4R1jeFgVJX26o3oXsJez2LT4ZFXzxLRFfBdZnoAiSl

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. По информации КГВА, сбито 18 из 23 беспилотников, но есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявляли, что в результате очередного удара оккупантов ситуация в энергетике страны тяжелая. Днем 20 декабря без света оставались 80% потребителей Киевской области. Из-за перепадов напряжения возникали перебои в работе Киевского метрополитена.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, отопление, электроэнергия, беспилотники, обстрелы, ракеты, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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