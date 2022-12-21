В Киеве по-прежнему большой дефицит электроэнергии, на возвращение к графикам пока рассчитывать не стоит – Yasno

За день 20 декабря свет отключали почти во всем Киеве, некоторые дома без электричества более суток Фото: depositphotos.com

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, примерно 1,1 млн потребителей. На приближение к графику пока даже не рассчитываем", – написал он.

По его словам, несмотря на то, что диспетчеры пытаются обеспечить энергоснабжение всех районов хотя бы на короткое время, есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря.

По приведенным им расчетам, в Киеве мощность энергоснабжения на 50% меньше необходимой – причем из этого дефицитного показателя еще необходимо запитать критическую инфраструктуру. В то же время Коваленко отметил, что на объекты критической инфраструктуры свет подается стабильно, а город в основном с водой и отоплением.

"В Днепре все более или менее стабильно, коллеги стараются максимально приблизиться к графикам. Завтра [21 декабря] надеюсь на хорошие новости", – добавил Коваленко.

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. По информации КГВА, сбито 18 из 23 беспилотников, но есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявляли, что в результате очередного удара оккупантов ситуация в энергетике страны тяжелая. Днем 20 декабря без света оставались 80% потребителей Киевской области. Из-за перепадов напряжения возникали перебои в работе Киевского метрополитена.