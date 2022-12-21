В энергосистеме Украины – значительный дефицит мощности из-за российских обстрелов, ситуация в центре страны остается сложной – "Укрэнерго"

"В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", – заявили в компании.
В "Укрэнерго" отметили, что сейчас работают все виды генерации электроэнергии. В то же время ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, "остается все еще сложной".
"Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты", – отмечается в сообщении.
В компании заверили, что восстановление поврежденных россиянами сетей продолжается непрерывно, а "Укрэнерго", операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве заметно ухудшилась.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.