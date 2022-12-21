В энергосистеме Украины – значительный дефицит мощности из-за российских обстрелов, ситуация в центре страны остается сложной – "Укрэнерго"

Ночью враг обстрелами снова повредил электросети в деоккупированных районах на востоке и юге Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", – заявили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что сейчас работают все виды генерации электроэнергии. В то же время ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, "остается все еще сложной".

"Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты", – отмечается в сообщении.

В компании заверили, что восстановление поврежденных россиянами сетей продолжается непрерывно, а "Укрэнерго", операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины.