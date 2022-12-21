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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме Украины – значительный дефицит мощности из-за российских обстрелов, ситуация в центре страны остается сложной – "Укрэнерго"

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Ночью враг обстрелами снова повредил электросети в деоккупированных районах на востоке и юге
Ночью враг обстрелами снова повредил электросети в деоккупированных районах на востоке и юге 
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

На утро 21 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими атаками ракет и беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", – заявили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что сейчас работают все виды генерации электроэнергии. В то же время ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, "остается все еще сложной".

"Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты", – отмечается в сообщении.

В компании заверили, что восстановление поврежденных россиянами сетей продолжается непрерывно, а "Укрэнерго", операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid08TYPwrPaMrpV6Tuo1H2j2rTWjt7HH3RDJajwvMxmxj7GXjgRH9yZTZEPpk7DJLo3l

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве заметно ухудшилась

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
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