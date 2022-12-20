"По ракете стрелял впервые. Сбить ее проще, чем об этом рассказывать". Военный теробороны сбил в Киеве российскую ракету из трофейного пулемета

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, погибли люди.

В тот день пулеметчик Олег Василишин с позывным Кипиш сбил одну из ракет из пулемета, сообщила в Facebook журналистка Инна Вареница.

"Это Кипиш или просто Олег. Обычный пулеметчик обычного поста теробороны. И он сбил ракету этим самым пулеметом утром. Сбивать ракеты не учился, говорит Олег, учился просто стрелять. Трофейное крыло – тому доказательство", – написала Вареница и опубликовала фото бойца с крылом от ракеты.

"Рубрика" позднее сообщила подробности. По информации издания, боец дежурил на позиции на расстоянии в километре от важного энергетического объекта в Киеве. Ракету, которая должна была попасть в здание, он сбил из трофейного пулемета, который его побратимы захватили в боях на востоке Украины. Она упала в 400 метрах от цели.

Василишин – киевлянин, военного опыта не имел, до начала полномасштабного вторжения работал упаковщиком в "Книгарні Є". Утром 24 февраля он уже был в очереди в военкомат.

Боец рассказал, как сбил ракету. По его словам, в тот день он после начала воздушной тревоги заступил на огневой рубеж, получил предупреждение, с какой стороны будут идти ракеты, и приблизительное время.

"Поворачиваю немного голову, вижу ракету, без всяких раздумий снимаю пулемет с предохранителя и начинаю стрелять на упреждение. Пару очередей выстрелил, потом вижу: ракета разлетелась. Сразу подумал, что я умер, что ракета взорвалась. Но смотрю, все живы. По ракете стрелял впервые. Я в шоке. Очень благодарен Богу, что все удалось. Вообще шанс сбить из пулемета ракету – один на миллиард", – сказал военный.

Издание отмечает, что Василишин – "очень скромный" и внимание прессы для него необычно. При этом он получил за день более 400 сообщений.

"Смеется: "Легче телефон выбросить, чем ответить на них. Да и мне ракету сбить проще, чем сейчас об этом рассказывать", – написали в статье.

17 декабря командир 112-й бригады территориальной обороны ВСУ полковник Александр Павлий наградил солдата Олега Василишина и командира подразделения отличиями.