Ночью российские ракеты попали в объект "Нафтогазу" в Харьковской области, вспыхнул масштабный пожар. Видео

"Сегодня ночью вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогазу", расположенный в Харьковской области. Самое главное – люди не пострадали. Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты", – написал он.
По словам Чернышова, нанесенный ущерб оценят после завершения работы спасателей.
"Но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене", – написал глава компании.
Он также опубликовал видео попадания ракеты с камеры наблюдения.
Ракетные удары России по территории Украины повредили 350 объектов группы "Нафтогаз", также более 450 км газопроводов, сообщил Чернышов в начале декабря.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого было еще четыре крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.