Ночью российские ракеты попали в объект "Нафтогазу" в Харьковской области, вспыхнул масштабный пожар. Видео

"Сегодня ночью вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогазу", расположенный в Харьковской области. Самое главное – люди не пострадали. Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты", – написал он.

По словам Чернышова, нанесенный ущерб оценят после завершения работы спасателей.

"Но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене", – написал глава компании.

Он также опубликовал видео попадания ракеты с камеры наблюдения.



