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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью российские ракеты попали в объект "Нафтогазу" в Харьковской области, вспыхнул масштабный пожар. Видео

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В результате обстрела возник пожар
В результате обстрела возник пожар
Скриншот: Олексій Чернишов / Facebook

В ночь на 20 декабря Россия обстреляла ракетами украинскую нефтегазовую инфраструктуру. Об этом сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.

"Сегодня ночью вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогазу", расположенный в Харьковской области. Самое главное – люди не пострадали. Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты", – написал он.

По словам Чернышова, нанесенный ущерб оценят после завершения работы спасателей.

"Но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене", – написал глава компании. 

Он также опубликовал видео попадания ракеты с камеры наблюдения. 

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/videos/8743541802353279/


Контекст:

Ракетные удары России по территории Украины повредили 350 объектов группы "Нафтогаз", также более 450 км газопроводов, сообщил Чернышов в начале декабря.

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого было еще четыре крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: пожар, энергетика, НАК Нафтогаз, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Алексей Чернышов
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