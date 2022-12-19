Оккупанты ракетами обстреляли Херсон, погиб один человек – комендатура

Во время обстрела оккупантами Херсона погиб местный житель, возле машины которого попал снаряд, рассказал Плетенчук Скриншот: Херсонська міська рада / Facebook

"Одна из ракет снова попала в здание Херсонской облгосадминистрации. Вторая ракета также попала в здание государственного учреждения. От вражеских обстрелов пострадала также гимназия №6. Снаряд пробил крышу", – отметил Плетенчук.

По его словам, во время обстрела погиб местный житель, возле машины которого попал снаряд.

"Российские войска начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поразить город с большего расстояния. На свои действия враг получает достойный ответ от ВСУ", – подчеркнул Плетенчук.