Оккупанты ракетами обстреляли Херсон, погиб один человек – комендатура

"Одна из ракет снова попала в здание Херсонской облгосадминистрации. Вторая ракета также попала в здание государственного учреждения. От вражеских обстрелов пострадала также гимназия №6. Снаряд пробил крышу", – отметил Плетенчук.
По его словам, во время обстрела погиб местный житель, возле машины которого попал снаряд.
"Российские войска начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поразить город с большего расстояния. На свои действия враг получает достойный ответ от ВСУ", – подчеркнул Плетенчук.
Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.