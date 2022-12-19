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Оккупанты ракетами обстреляли Херсон, погиб один человек – комендатура

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Во время обстрела оккупантами Херсона погиб местный житель, возле машины которого попал снаряд, рассказал Плетенчук
Во время обстрела оккупантами Херсона погиб местный житель, возле машины которого попал снаряд, рассказал Плетенчук
Скриншот: Херсонська міська рада / Facebook

Российские оккупационные войска 19 декабря в очередной раз обстреляли Херсон. Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, его цитирует пресс-центр горсовета в Facebook.

"Одна из ракет снова попала в здание Херсонской облгосадминистрации. Вторая ракета также попала в здание государственного учреждения. От вражеских обстрелов пострадала также гимназия №6. Снаряд пробил крышу", – отметил Плетенчук.

По его словам, во время обстрела погиб местный житель, возле машины которого попал снаряд.

"Российские войска начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поразить город с большего расстояния. На свои действия враг получает достойный ответ от ВСУ", – подчеркнул Плетенчук.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/videos/3293535364236304/

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Россия, Украина, Херсон, горсовет, комендатура, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, облгосадминистрация, российские оккупанты
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