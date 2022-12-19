Оккупанты снова обстреляли и повредили здание Херсонской ОВА – Тимошенко

"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", – написал Тимошенко.

До этого здание Херсонской ОВА было обстреляно 14 декабря, повреждены два этажа. 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что только с начала текущих суток оккупанты более 16 раз обстреляли Херсон. В результате обстрелов город был полностью обесточен. 16 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что только за сутки в результате российских обстрелов в области погибло четыре человека, девять были ранены. 18 декабря Тимошенко сообщал о троих пострадавших в результате обстрела центра Херсона.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.