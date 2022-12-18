Войска РФ нанесли удар по центру Херсона, есть раненые – Офис президента

По его словам, пострадало три человека.

"Они получили осколочные ранения, один раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", – написал Тимошенко.

Он добавил, что на месте удара работают экстренные службы.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

16 декабря Янушевич сообщил, что только за сутки в результате российских обстрелов в области погибло четыре человека, девять были ранены.