"Направлялся в Херсон". Патрульные помогли эвакуироваться попавшему под обстрел оккупантов мужчине, он плыл на лодке через Днепр

64-летний мужчина на лодке направлялся в Херсон с левого берега реки Днепр Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 17 декабря сообщается в Telegram Патрульной полиции Одесской области.

"Одесские патрульные, выполняющие служебные обязанности в городе Херсон, получили вызов про мужчину, который на лодке направлялся в Херсон с левого берега реки Днепр, чтобы эвакуироваться, – говорится в сообщении. – Когда полицейские обнаружили мужчину, со стороны оккупантов начался обстрел из минометов и стрелкового оружия".

Отмечается, что мужчина получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться.

"Не теряя времени, инспекторы на специальных ношах эвакуировали 64-летнего мужчину в безопасное место и передали медикам", – рассказали правоохранители.