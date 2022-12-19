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"Направлялся в Херсон". Патрульные помогли эвакуироваться попавшему под обстрел оккупантов мужчине, он плыл на лодке через Днепр

64-летний мужчина на лодке направлялся в Херсон с левого берега реки Днепр
64-летний мужчина на лодке направлялся в Херсон с левого берега реки Днепр
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Одесские патрульные помогли эвакуироваться попавшему под обстрел российских оккупантов мужчине возле Херсона.

Об этом 17 декабря сообщается в Telegram Патрульной полиции Одесской области.

"Одесские патрульные, выполняющие служебные обязанности в городе Херсон, получили вызов про мужчину, который на лодке направлялся в Херсон с левого берега реки Днепр, чтобы эвакуироваться, – говорится в сообщении. – Когда полицейские обнаружили мужчину, со стороны оккупантов начался обстрел из минометов и стрелкового оружия".

Отмечается, что мужчина получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться.

"Не теряя времени, инспекторы на специальных ношах эвакуировали 64-летнего мужчину в безопасное место и передали медикам", – рассказали правоохранители.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Украина, Херсон, полиция, эвакуация, правоохранители, обстрелы, травма, война России против Украины, берег, полицейский, река Днепр, миномет, мужчины, российские оккупанты
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