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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов

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ПВО для Украины постоянный приоритет заседаний ставки, отметил Зеленский
ПВО для Украины – постоянный приоритет заседаний ставки, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 18 декабря, какие вопросы были сегодня рассмотрены на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Видеозапись обращения Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Провел сегодня ставку. Очень подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмутское направление – ключевое. Город – держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены. Запорожская область, Херсонская, юг – постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус составы, минус логистика российской армии", – сообщил президент.

По словам Зеленского, ПВО для Украины – постоянный приоритет заседаний ставки.

"Я еще раз подчеркиваю это. Уважаемые партнеры! Помогите нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", – отметил президент.

Также на заседании ставки "подробно обсудили границу", продолжил Зеленский.

"Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев", – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/545020550818065/

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Как сообщил пресс-центр ОПУ, на заседании ставки 18 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно – на самых горячих его участках.

"Члены ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на развитие событий", – говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины, добавили в ОПУ.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, агрессия, ПВО, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, инфраструктура, заседание, обращение, небо
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