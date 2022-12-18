Зеленский: России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов

Видеозапись обращения Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Провел сегодня ставку. Очень подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмутское направление – ключевое. Город – держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены. Запорожская область, Херсонская, юг – постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус составы, минус логистика российской армии", – сообщил президент.

По словам Зеленского, ПВО для Украины – постоянный приоритет заседаний ставки.

"Я еще раз подчеркиваю это. Уважаемые партнеры! Помогите нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", – отметил президент.

Также на заседании ставки "подробно обсудили границу", продолжил Зеленский.

"Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев", – резюмировал глава государства.