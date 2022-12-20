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ОБЩЕСТВО

На 20 декабря в энергосистеме Украины работают восемь блоков АЭС и 10 ТЭС – Шмыгаль

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Шмыгаль: Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света
Шмыгаль: Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света
Фото: kmu.gov.ua

В Украине из-за повреждений энергосистемы российскими оккупантами сохраняется дефицит электроэнергии. Об этом 20 декабря на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работают восемь блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии", – сказал он.

Глава правительства отметил, что для сбалансированной работы энергосистемы пришлось применить аварийные отключения в 11 регионах Украины.

"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети. [...] Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, "в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно".

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому мы должны готовиться к новым атакам", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, дефицит, электроэнергия, ТЭС, АЭС, ремонт, украинцы, Денис Шмыгаль, энергосистема
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