На 20 декабря в энергосистеме Украины работают восемь блоков АЭС и 10 ТЭС – Шмыгаль

Шмыгаль: Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света Фото: kmu.gov.ua

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работают восемь блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии", – сказал он.

Глава правительства отметил, что для сбалансированной работы энергосистемы пришлось применить аварийные отключения в 11 регионах Украины.

"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети. [...] Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, "в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно".

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому мы должны готовиться к новым атакам", – подчеркнул Шмыгаль.