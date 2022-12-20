На 20 декабря в энергосистеме Украины работают восемь блоков АЭС и 10 ТЭС – Шмыгаль

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работают восемь блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии", – сказал он.
Глава правительства отметил, что для сбалансированной работы энергосистемы пришлось применить аварийные отключения в 11 регионах Украины.
"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети. [...] Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", – объяснил Шмыгаль.
По его словам, "в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно".
"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому мы должны готовиться к новым атакам", – подчеркнул Шмыгаль.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.