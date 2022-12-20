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Обеспечение нормального функционирования энергорынка позволит энергетикам построить современную энергосистему – Центр экономического восстановления

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С начала полномасштабного вторжения энергокомпании в большей степени исчерпали финансовые резервы, отметили в организации
С начала полномасштабного вторжения энергокомпании в большей степени исчерпали финансовые резервы, отметили в организации
Фото: depositphotos.com

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил к комментарии "Цензор.НЕТ" советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

"Мы недавно видели сообщения, что энергокомпании не собираются отстраивать старые объекты, которые были разрушены, они собираются строить новые современные системы, и это действительно займет, наверное, до двух лет. Им для этого нужны ликвидность и нормально функционирующий энергорынок", – сказал он.

Криволап отметил, что много оборудования покупают именно энергетические компании, поэтому очень важно следить за их "финансовым здоровьем". Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения они в большей степени исчерпали финансовые резервы.

"Нужно пересматривать прайс-кепы, нужно делать ликвидацию старых долгов и делать все, чтобы наши энергетики работали", – подчеркнул эксперт.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике тяжелая.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, обстрелы, инфраструктура, энергосистема
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