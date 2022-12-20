Обеспечение нормального функционирования энергорынка позволит энергетикам построить современную энергосистему – Центр экономического восстановления

С начала полномасштабного вторжения энергокомпании в большей степени исчерпали финансовые резервы, отметили в организации Фото: depositphotos.com

"Мы недавно видели сообщения, что энергокомпании не собираются отстраивать старые объекты, которые были разрушены, они собираются строить новые современные системы, и это действительно займет, наверное, до двух лет. Им для этого нужны ликвидность и нормально функционирующий энергорынок", – сказал он.

Криволап отметил, что много оборудования покупают именно энергетические компании, поэтому очень важно следить за их "финансовым здоровьем". Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения они в большей степени исчерпали финансовые резервы.

"Нужно пересматривать прайс-кепы, нужно делать ликвидацию старых долгов и делать все, чтобы наши энергетики работали", – подчеркнул эксперт.