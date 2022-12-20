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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 25 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей

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Пока без света остаются 97 населенных пункта Донбасса
Пока без света остаются 97 населенных пункта Донбасса
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За 19 декабря в Донецкой и Днепропетровской области аварийно-ремонтные бригады энергетиков возобновили электроснабжение более 25 тысяч семей в 19 населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

В течение суток 19 декабря энергетики возобновили электроснабжение в 15 населенных пунктов, накануне подвергшихся обстрелам в Донецкой области.

"Свет вернулся в дом 23 976 семей в Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями, мы продолжаем восстанавливать электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель – обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни", – сообщили в компании.

Также свет вернули еще для 1,1 тысяч семей в Днепропетровской области. Работы провели в четырех населенных пунктах, оставшихся без света из-за обстрелов. Пока без света остаются 97 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике тяжелая.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты
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