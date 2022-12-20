За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 25 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей

В течение суток 19 декабря энергетики возобновили электроснабжение в 15 населенных пунктов, накануне подвергшихся обстрелам в Донецкой области.

"Свет вернулся в дом 23 976 семей в Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями, мы продолжаем восстанавливать электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель – обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни", – сообщили в компании.

Также свет вернули еще для 1,1 тысяч семей в Днепропетровской области. Работы провели в четырех населенных пунктах, оставшихся без света из-за обстрелов. Пока без света остаются 97 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.