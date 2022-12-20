Украинцы смогут бесплатно получить LED-лампочки вместо ламп накаливания – детали от Минэкономики

"Сейчас, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, нам приходится внедрять разные, в том числе нетрадиционные, меры по энергоэффективности. Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это очень существенная экономия. Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции", – сказала министр.

Программа будет реализовываться через "Укрпошту", а ее механизм будет максимально упрощен, сказала Свириденко. Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку, прийти в отделение "Укрпошти" и обменять пять ламп старого образца на пять новых светодиодных.

"Мы сделаем программу достаточно продолжительной для того, чтобы все граждане Украины, желающие заменить лампочки, могли воспользоваться этой возможностью", – отметила Юлия Свириденко.

Замену 30 млн лампочек профинансирует Европейский союз – там выделили на это €30 млн.