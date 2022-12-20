Украинцы смогут бесплатно получить LED-лампочки вместо ламп накаливания – детали от Минэкономики

"Сейчас, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, нам приходится внедрять разные, в том числе нетрадиционные, меры по энергоэффективности. Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это очень существенная экономия. Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции", – сказала министр.
Программа будет реализовываться через "Укрпошту", а ее механизм будет максимально упрощен, сказала Свириденко. Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку, прийти в отделение "Укрпошти" и обменять пять ламп старого образца на пять новых светодиодных.
"Мы сделаем программу достаточно продолжительной для того, чтобы все граждане Украины, желающие заменить лампочки, могли воспользоваться этой возможностью", – отметила Юлия Свириденко.
Замену 30 млн лампочек профинансирует Европейский союз – там выделили на это €30 млн.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.