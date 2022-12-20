"Ситуация может ухудшиться". Шмыгаль призвал местные власти не создавать "завышенных ожиданий" в энергетике

"В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не ежедневно, давать какие-либо прогнозы относительно возобновления стабильного энергоснабжения просто невозможно. Местные власти также не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние", – сказал он.

Глава правительства назвал тезисы, которые должны слышать украинцы.

"Мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массовости новых атак россиян", – объяснил Шмыгаль.

Также на заседании Кабмина он рассказал, что на утро 20 декабря в энергосистеме Украины работало восемь блоков атомных электростанций и 10 тепловых электростанций, но из-за существенных повреждений в сети был значительный дефицит электроэнергии.