В Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине, разрушены 60% трансформаторов – Yasno

В Киеве есть районы, которые остаются без света с момента последнего обстрела оккупантами 19 декабря, отметил Коваленко Фото: EPA

"Изменений к лучшему нет... В Киеве… есть районы, которые получают свет около пяти часов в сутки. Есть те, кто со светом два-три часа в сутки. А есть те, кто без света вообще с момента последнего обстрела [19 декабря]", – написал Коваленко.

По его словам, столица "не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования".

"Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – отметил Коваленко.

Он рассказал, что энергетики работают над ремонтами и новыми схемами переподключения с использованием доступного оборудования.

"Может ли быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема переподключения заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", – резюмировал представитель Yasno.

Накануне, 20 декабря, в компании заявляли, что на возвращение к графикам отключения света в Киеве пока рассчитывать не стоит.