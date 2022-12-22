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В Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине, разрушены 60% трансформаторов – Yasno

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В Киеве есть районы, которые остаются без света с момента последнего обстрела оккупантами 19 декабря, отметил Коваленко
В Киеве есть районы, которые остаются без света с момента последнего обстрела оккупантами 19 декабря, отметил Коваленко
Фото: EPA

Самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине сохраняется в Киеве. Об этом 21 декабря в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Изменений к лучшему нет... В Киеве… есть районы, которые получают свет около пяти часов в сутки. Есть те, кто со светом два-три часа в сутки. А есть те, кто без света вообще с момента последнего обстрела [19 декабря]", – написал Коваленко.

По его словам, столица "не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования".

"Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – отметил Коваленко.

Он рассказал, что энергетики работают над ремонтами и новыми схемами переподключения с использованием доступного оборудования.

"Может ли быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема переподключения заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", – резюмировал представитель Yasno.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid031yK1FDXfGP4tjxFzBiyTsfiQAgg7b3b8mFePCJkomz6KZQ8xXFaUrbDJKpuGMv7el

Накануне, 20 декабря, в компании заявляли, что на возвращение к графикам отключения света в Киеве пока рассчитывать не стоит.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.

Теги: Россия, Киев, Украина, энергетика, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, отключение света, обстрелы, инфраструктура, энергосистема, Yasno, российские оккупанты
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