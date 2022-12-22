В Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине, разрушены 60% трансформаторов – Yasno

"Изменений к лучшему нет... В Киеве… есть районы, которые получают свет около пяти часов в сутки. Есть те, кто со светом два-три часа в сутки. А есть те, кто без света вообще с момента последнего обстрела [19 декабря]", – написал Коваленко.
По его словам, столица "не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования".
"Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – отметил Коваленко.
Он рассказал, что энергетики работают над ремонтами и новыми схемами переподключения с использованием доступного оборудования.
"Может ли быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема переподключения заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", – резюмировал представитель Yasno.
Накануне, 20 декабря, в компании заявляли, что на возвращение к графикам отключения света в Киеве пока рассчитывать не стоит.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.