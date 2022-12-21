"Для восстановления энергосистемы". Грузия передала Украине генераторы, а Литва – трансформаторы

Дипломатическое подразделение Грузии отметило, что стоимость оборудования, которое передается в Украину, – более 1,4 млн лари (около 19,5 млн грн), деньги на закупку выделило правительство Грузии.

"Речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой водой и других жизненно важных объектов", – объяснили грузинские дипломаты.

Также сегодня оборудование для энергосистемы Украины передала Литва, сообщили в Twitter

"В Черниговской области посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас принял участие в церемонии передачи АО "Черниговоблэнерго" гуманитарной помощи (трансформаторов). Всего для восстановления энергосистемы Украины Литва планирует передать 252 трансформатора", – говорится в твите.