"Для восстановления энергосистемы". Грузия передала Украине генераторы, а Литва – трансформаторы

Дипломатическое подразделение Грузии отметило, что стоимость оборудования, которое передается в Украину, – более 1,4 млн лари (около 19,5 млн грн), деньги на закупку выделило правительство Грузии.
"Речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой водой и других жизненно важных объектов", – объяснили грузинские дипломаты.
Также сегодня оборудование для энергосистемы Украины передала Литва, сообщили в Twitter
"В Черниговской области посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас принял участие в церемонии передачи АО "Черниговоблэнерго" гуманитарной помощи (трансформаторов). Всего для восстановления энергосистемы Украины Литва планирует передать 252 трансформатора", – говорится в твите.
Сьогодні у Чернігівській області Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас взяв участь у церемонії передачі АТ «Чернігівобленерго» гуманітарної допомоги (трансформаторів). Загалом для відновлення енергосистеми України Литва планує передати 252 трансформатори pic.twitter.com/OzBltEqQCT— LTembassyUA (@LTembassyUA) December 21, 2022
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.