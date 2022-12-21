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ОБЩЕСТВО

"Для восстановления энергосистемы". Грузия передала Украине генераторы, а Литва – трансформаторы

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Литва обещает передать Украине в общей сложности 252 трансформатора
Литва обещает передать Украине в общей сложности 252 трансформатора
Фото: LTembassyUA / Twitter

21 декабря Грузия отгрузила 25 генераторов электроэнергии мощностью от 150 МВт до 500 МВт, которые отправляются в Украину для поддержки энергосистемы, пострадавшей из-за обстрелов российскими оккупантами. Об этом проинформировало в Fаcebook посольство Грузии в Украине.

Дипломатическое подразделение Грузии отметило, что стоимость оборудования, которое передается в Украину, – более 1,4 млн лари (около 19,5 млн грн), деньги на закупку выделило правительство Грузии.

"Речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой водой и других жизненно важных объектов", – объяснили грузинские дипломаты.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0381smV1sKAopmCC85pk3YB7cg57KY1zHkV7Wqv4NwVeteASUfMcgZMvkAT1b9kCNbl&id=100068681860471

Также сегодня оборудование для энергосистемы Украины передала Литва, сообщили в Twitter 

"В Черниговской области посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас принял участие в церемонии передачи АО "Черниговоблэнерго" гуманитарной помощи (трансформаторов). Всего для восстановления энергосистемы Украины Литва планирует передать 252 трансформатора", – говорится в твите.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, Литва, посольство, электроэнергия, обстрелы, дипломаты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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