"Этот законопроект актуален и выгоден для всех". Эксперт призвал дать инвесторам возможность достроить "зеленые" электростанции

"Этот законопроект актуален и выгоден для всех. Как для государства, так и для производителей и потребителей. Сейчас в энергосистеме наблюдается дефицит электроэнергии, новые генерирующие мощности могут его снизить", – сказал эксперт.
Он отметил, что предложенный в документе размер "зеленого" тарифа ниже рыночной цены на электроэнергию в Украине.
"То есть будут отсутствовать какие-либо расходы для потребителей и государства", – объяснил Максаков.
По оценке эксперта, на разнице в цене сможет больше зарабатывать госпредприятие "Гарантированный покупатель", которое продает "зеленую" электроэнергию на рынке. Он добавил, что законопроект пока находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Ведущие ассоциации "зеленой" энергетики заявляли, что достройка ветроэлектростанций позволит усилить энергетическую безопасность Украины, и поэтому народные депутаты должны поддержать законопроект, позволяющий инвесторам закончить проекты по строительству ветроэлектростанций, которые были "заморожены" после вторжения России в Украину.
По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на один-два года, чтобы компании успели достроить свои объекты.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина".
Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.