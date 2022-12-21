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"Этот законопроект актуален и выгоден для всех". Эксперт призвал дать инвесторам возможность достроить "зеленые" электростанции

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Российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации
Российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации
Фото: depositphotos.com

Верховной Раде нужно принять законопроект, который даст возможность иностранным инвесторам достроить "зеленые" электростанции, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии и обеспечить ею потребителей. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на государственного эксперта группы по развитию возобновляемой электроэнергетики Министерства энергетики Владислава Максакова.

"Этот законопроект актуален и выгоден для всех. Как для государства, так и для производителей и потребителей. Сейчас в энергосистеме наблюдается дефицит электроэнергии, новые генерирующие мощности могут его снизить", – сказал эксперт.

Он отметил, что предложенный в документе размер "зеленого" тарифа ниже рыночной цены на электроэнергию в Украине.

"То есть будут отсутствовать какие-либо расходы для потребителей и государства", – объяснил Максаков.

По оценке эксперта, на разнице в цене сможет больше зарабатывать госпредприятие "Гарантированный покупатель", которое продает "зеленую" электроэнергию на рынке. Он добавил, что законопроект пока находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Контекст:

Ведущие ассоциации "зеленой" энергетики заявляли, что достройка ветроэлектростанций позволит усилить энергетическую безопасность Украины, и поэтому народные депутаты должны поддержать законопроект, позволяющий инвесторам закончить проекты по строительству ветроэлектростанций, которые были "заморожены" после вторжения России в Украину.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на один-два года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина".

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: инвестиции, энергетика, тарифы, строительство, Министерство энергетики, электроэнергия, законопроект, электростанция, зеленая энергетика, энергосистема
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