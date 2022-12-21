"Этот законопроект актуален и выгоден для всех". Эксперт призвал дать инвесторам возможность достроить "зеленые" электростанции

Российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации Фото: depositphotos.com

"Этот законопроект актуален и выгоден для всех. Как для государства, так и для производителей и потребителей. Сейчас в энергосистеме наблюдается дефицит электроэнергии, новые генерирующие мощности могут его снизить", – сказал эксперт.

Он отметил, что предложенный в документе размер "зеленого" тарифа ниже рыночной цены на электроэнергию в Украине.

"То есть будут отсутствовать какие-либо расходы для потребителей и государства", – объяснил Максаков.

По оценке эксперта, на разнице в цене сможет больше зарабатывать госпредприятие "Гарантированный покупатель", которое продает "зеленую" электроэнергию на рынке. Он добавил, что законопроект пока находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.