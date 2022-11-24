Строительство "зеленых" электростанций поможет сбалансировать энергосистему – эксперт

В Украине нужно начать проект по установке новых объектов альтернативной энергетики вместе с системами накопления электроэнергии, считает эксперт Центра Разумкова Фото: depositphotos.com

"Увеличить маневровость энергосистемы Украины в условиях войны возможно, но для этого нужно, прежде всего, восстановить финансовую ликвидность энергорынка, урегулировать вопрос установления зеленого тарифа и упорядочить законодательные нормы по функционированию систем накопления электроэнергии", – сказано в материале.

Белявский отметил, что на сегодняшний день ключевую роль в системе энергетической безопасности ЕС играют объекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По его словам, опыт Нидерландов и Германии демонстрирует, что при оптимальном сочетании мощностей ветровых и солнечных электростанций с системами накопления электроэнергии энергосистема становится устойчивой за счет перекрестной балансировки, что, в свою очередь, не требует дополнительных мощностей тепловой генерации.

"По такому концепту можно уже сегодня в Украине начать проект по установке новых объектов альтернативной энергетики вместе с системами накопления электроэнергии", – подчеркнул Белявский.