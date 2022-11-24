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Строительство "зеленых" электростанций поможет сбалансировать энергосистему – эксперт

В Украине нужно начать проект по установке новых объектов альтернативной энергетики вместе с системами накопления электроэнергии, считает эксперт Центра Разумкова
В Украине нужно начать проект по установке новых объектов альтернативной энергетики вместе с системами накопления электроэнергии, считает эксперт Центра Разумкова
Фото: depositphotos.com

Продление государством благоприятных условий для строительства объектов "зеленой" энергетики, в частности, ветроэлектростанций, поможет улучшить устойчивость украинской энергосистемы. Об этом говорится в статье эксперта энергетических программ Центра Разумкова Максима Белявского, опубликованной на сайте организации.

"Увеличить маневровость энергосистемы Украины в условиях войны возможно, но для этого нужно, прежде всего, восстановить финансовую ликвидность энергорынка, урегулировать вопрос установления зеленого тарифа и упорядочить законодательные нормы по функционированию систем накопления электроэнергии", – сказано в материале.

Белявский отметил, что на сегодняшний день ключевую роль в системе энергетической безопасности ЕС играют объекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По его словам, опыт Нидерландов и Германии демонстрирует, что при оптимальном сочетании мощностей ветровых и солнечных электростанций с системами накопления электроэнергии энергосистема становится устойчивой за счет перекрестной балансировки, что, в свою очередь, не требует дополнительных мощностей тепловой генерации.

"По такому концепту можно уже сегодня в Украине начать проект по установке новых объектов альтернативной энергетики вместе с системами накопления электроэнергии", – подчеркнул Белявский.

Контекст:

Ведущие ассоциации "зеленой" энергетики заявляли, что достройка ветроэлектростанций позволит усилить энергетическую безопасность Украины и поэтому народные депутаты должны поддержать законопроект, позволяющий инвесторам закончить проекты по строительству ветроэлектростанций, которые были "заморожены" после вторжения России в Украину.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на один-два года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина".

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: электроэнергия, электростанция, зеленая энергетика, энергосистема
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