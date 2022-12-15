Международная торговая палата просит ЕБРР и ЕИБ посодействовать погашению долгов перед "зеленой" генерацией в Украине

Издание отмечает, что ІCC обратилась в банки с такой просьбой из-за полномасштабного вторжения России в Украину, так как ряд компаний этого сектора получили разрушительный ущерб, а оставшиеся получают только часть заработанных денег.

Текущий долг "Укрэнерго" за услугу по развитию сектора "зеленой" энергетики составляет около 14 млрд грн за 2022 год и 0,6 млрд за 2021 год, сказано в обращении.

ICC заявляет, что "Укрэнерго" получает от ЕБРР кредиты, которые должны быть направлены на поддержание ликвидности компании и "зеленого" поколения, но представители отрасли еще не получили эти деньги.

"Принимая во внимание предоставленную информацию, просим вас способствовать погашению долгов перед сектором ВИЭ и запросить использование средств на расчеты с производителями электроэнергии по ВИЭ", – цитирует издание письма организации.