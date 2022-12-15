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Международная торговая палата просит ЕБРР и ЕИБ посодействовать погашению долгов перед "зеленой" генерацией в Украине

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Российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине
Российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине
Фото: depositphotos.com

Международная торговая палата (ICC) попросила Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) посодействовать погашению долгов перед перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), пишет "Обозреватель".

Издание отмечает, что ІCC обратилась в банки с такой просьбой из-за полномасштабного вторжения России в Украину, так как ряд компаний этого сектора получили разрушительный ущерб, а оставшиеся получают только часть заработанных денег.

Текущий долг "Укрэнерго" за услугу по развитию сектора "зеленой" энергетики составляет около 14 млрд грн за 2022 год и 0,6 млрд за 2021 год, сказано в обращении.

ICC заявляет, что "Укрэнерго" получает от ЕБРР кредиты, которые должны быть направлены на поддержание ликвидности компании и "зеленого" поколения, но представители отрасли еще не получили эти деньги.

"Принимая во внимание предоставленную информацию, просим вас способствовать погашению долгов перед сектором ВИЭ и запросить использование средств на расчеты с производителями электроэнергии по ВИЭ", – цитирует издание письма организации.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).

По оценке президента Владимира Зеленского, только для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, инвестиции, энергетика, Укрэнерго, ЕБРР, электроэнергия, ЕИБ, деньги, ущерб, инфраструктура, электростанция, зеленая энергетика, энергосистема, российские оккупанты, восстановление
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