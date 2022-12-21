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Посольство Израиля первым из аккредитованных в Украине диппредставительств открыло в Киеве "пункт несокрушимости"

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"Пункт несокрушимости" оснащен мощным генератором, Wi-Fi, Starlink, источниками питания, отметили в посольстве Израиля в Украине
"Пункт несокрушимости" оснащен мощным генератором, Wi-Fi, Starlink, источниками питания, отметили в посольстве Израиля в Украине
Фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Посольство Израиля 21 декабря открыло в Киеве "пункт несокрушимости" по адресу: Спортивная площадь, 1 возле Дворца спорта.

Об этом говорится в релизе диппредставительства, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

Отмечается, что посольство Израиля первым из аккредитованных в Украине диппредставительств открыло в столице "пункт несокрушимости".

Он оснащен мощным генератором, Wi-Fi, Starlink, источниками питания.

"Спортивная площадь, 1 – известная киевлянам и гостям города локация, приглашаем воспользоваться нашим гостеприимством и посетить подзарядить телефон, согреться, поработать с ноутбуком и выпить чашку горячего кофе", – подчеркнули в посольстве.

Посол в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль открывает первый "пункт несокрушимости" в дни праздника Ханука – праздника победы сил света над силами тьмы.

Указывается, что в дальнейшем Израиль создаст сеть таких пунктов для украинцев.

Контекст:

О создании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты.

СМИ сообщали, что не все пункты работают так, как заявлял президент, поскольку указание обустроить их местные власти получили от Офиса президента только за несколько дней до блэкаута 23 ноября. При этом им не было выделено достаточно ресурсов, чтобы обеспечить, в частности, бесперебойный интернет.

По данным ОП на 21 декабря, в Украине развернут в общей сложности 5521 "пункт несокрушимости". Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный бот. Адреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности.

Теги: Киев, интернет, Украина, Израиль, посольство, электричество, телефоны, праздники, помощь, Wi-Fi, Ханука, кофе, украинцы, посол, Starlink, Михаэль Бродский (посол)
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