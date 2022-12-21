Посольство Израиля первым из аккредитованных в Украине диппредставительств открыло в Киеве "пункт несокрушимости"

"Пункт несокрушимости" оснащен мощным генератором, Wi-Fi, Starlink, источниками питания, отметили в посольстве Израиля в Украине Фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Об этом говорится в релизе диппредставительства, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

Отмечается, что посольство Израиля первым из аккредитованных в Украине диппредставительств открыло в столице "пункт несокрушимости".

Он оснащен мощным генератором, Wi-Fi, Starlink, источниками питания.

"Спортивная площадь, 1 – известная киевлянам и гостям города локация, приглашаем воспользоваться нашим гостеприимством и посетить подзарядить телефон, согреться, поработать с ноутбуком и выпить чашку горячего кофе", – подчеркнули в посольстве.

Посол в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль открывает первый "пункт несокрушимости" в дни праздника Ханука – праздника победы сил света над силами тьмы.

Указывается, что в дальнейшем Израиль создаст сеть таких пунктов для украинцев.