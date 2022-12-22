Ситуация с электричеством в Киеве все еще сложная – КГВА

По его словам, главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.
"Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать. Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время", – сказал Попко.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.