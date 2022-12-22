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КИЕВ

Ситуация с электричеством в Киеве все еще сложная – КГВА

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Главной проблемой с электричеством в Киеве является не генерация, а доставка питания потребителям
Главной проблемой с электричеством в Киеве является не генерация, а доставка питания потребителям
Фото: EPA

По состоянию на утро 22 декабря ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко, цитирует пресс-служба КГВА.

По его словам, главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.

"Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать. Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время", – сказал Попко.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, энергетика, электричество, электроэнергия, обстрелы, Сергей Попко, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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