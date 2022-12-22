Ситуация с электричеством в Киеве все еще сложная – КГВА

Главной проблемой с электричеством в Киеве является не генерация, а доставка питания потребителям Фото: EPA

По его словам, главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.

"Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать. Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время", – сказал Попко.