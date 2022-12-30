ГУР Минобороны: Иранские ракеты – заветное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может

Юсов напомнил, что Иран передавал РФ дроны.

"Что касается баллистических ракет – это такое заветное оружие для [президента РФ Владимира] Путина, но пока получить его он никак не может. Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности – мы знаем, что есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, в Иране не прямо все так горят желанием помогать Путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать", – заявил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Осенью телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.