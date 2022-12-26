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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО уже уничтожила около 70 иранских дронов-камикадзе из второй партии военной помощи России – Воздушные силы ВСУ

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В ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 иранских дронов-камикадзе из 35, отмечали ВС ВСУ
В ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 иранских дронов-камикадзе из 35, отмечали ВС ВСУ
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram (архив)

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила уже около 70 дронов-камикадзе из второй партии БПЛА, поступивших из Ирана в РФ.

Об этом 26 декабря в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Как известно, в Россию поступила вторая партия дронов – 250 [единиц]. Первая партия была около 400 [беспилотников]. Сейчас у нас из новой партии были четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе – около 70 БПЛА уничтожено противовоздушной обороной… Противник имеет еще беспилотники, надо готовиться и усиливаться, особенно это касается объектов критической инфраструктуры, которые наиболее атакует враг", – сказал Игнат.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Пресс-центр ВС ВСУ сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/131 с начала их использования. Зеленский заявлял, что Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, рассказал Игнат.

Теги: Россия, Украина, Иран, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, спикер, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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