Иранский генерал похвастался "влиянием Ирана в сфере БПЛА" в ответ на обвинения о поставках беспилотников России

"Слухи об использовании иранских беспилотников сегодня, вне зависимости от того, что многие из них могут быть ложными, свидетельствуют о влиянии, значении и высоком рейтинге Исламской Республики в области беспилотников", – заявил он.
Генерал добавил, что Иран продолжает разрабатывать дроны и сотрудничает с другими странами в области беспилотников.
Также он заявил о "шумихе, поднятой высокомерным миром по поводу использования иранских беспилотников в войне в Украине", назвав это "частью психологической войны противника".
Багери отметил, что якобы Иран не поставлял России БПЛА для использования в войне в Украине.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/131 с начала их использования. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.