Иранский генерал похвастался "влиянием Ирана в сфере БПЛА" в ответ на обвинения о поставках беспилотников России

В Иране в который раз отвергли информацию о поставках БПЛА для войны в Украине Фото: depositphotos.com

"Слухи об использовании иранских беспилотников сегодня, вне зависимости от того, что многие из них могут быть ложными, свидетельствуют о влиянии, значении и высоком рейтинге Исламской Республики в области беспилотников", – заявил он.

Генерал добавил, что Иран продолжает разрабатывать дроны и сотрудничает с другими странами в области беспилотников.

Также он заявил о "шумихе, поднятой высокомерным миром по поводу использования иранских беспилотников в войне в Украине", назвав это "частью психологической войны противника".

Багери отметил, что якобы Иран не поставлял России БПЛА для использования в войне в Украине.