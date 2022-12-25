Иран получит от России истребители Су-35 в обмен на беспилотники – СМИ

Истребители, которых Ирану хватит на одну-две эскадрильи, Россия может предоставить "в ближайшем будущем".
Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах.
По данным разведки, речь идет об истребителях, которые Россия изначально собиралась поставить в Египет, но "договоренности сорвались под давлением США".
Дроны-камикадзе, которых Иран поставил в Россию порядка 1700 и собирается передать еще 300, российская армия использует для обстрелов гражданских объектов в Украине, куда полномасштабно вторглась 24 февраля.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.