Иран получит от России истребители Су-35 в обмен на беспилотники – СМИ

СМИ пишут, что Иран может получить Су-35, которые предназначались Египту Фото: wikipedia.org

Истребители, которых Ирану хватит на одну-две эскадрильи, Россия может предоставить "в ближайшем будущем".

Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах.

По данным разведки, речь идет об истребителях, которые Россия изначально собиралась поставить в Египет, но "договоренности сорвались под давлением США".

Дроны-камикадзе, которых Иран поставил в Россию порядка 1700 и собирается передать еще 300, российская армия использует для обстрелов гражданских объектов в Украине, куда полномасштабно вторглась 24 февраля.