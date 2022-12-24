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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С сентября ПВО сбила более 430 запущенных Россией дронов-камикадзе – Игнат

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РФ использует против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed
РФ использует против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed
Фото: Віталій Кличко / Telegram

С сентября украинская противовоздушная оборона сбила более 430 запущенных Россией дронов-камикадзе.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 23 декабря, трансляцию вел канал ICTV,

Он отметил, что с 13 сентября сбито более 430 дронов-камикадзе.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили 67 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил Игнат.

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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