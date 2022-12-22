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"Стратегическое терпение не бесконечно". В МИД Ирана пригрозили Зеленскому из-за его высказываний в Конгрессе США

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Россия нашла сообщника в своей геноцидной политике это Иран, заявил во время выступления в Конгрессе США Зеленский
Россия нашла сообщника в своей геноцидной политике – это Иран, заявил во время выступления в Конгрессе США Зеленский
Фото: EPA

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани осудил "неоднократные обвинения и грубые высказывания" президента Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном России в войне против Украины во время его выступления в Конгрессе США.

Об этом говорится в комментарии Канаани, опубликованном 22 декабря на сайте МИД Ирана.

Канаани отметил, что Иран "неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников". Он "еще раз" подчеркнул, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне в Украине".

По словам Канаани, Иран "всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину".

"Господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно", – указал представитель МИД.

Канаани "посоветовал" Зеленскому "извлечь урок" из судьбы "некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Зеленский, выступая в Конгрессе Соединенных Штатов в ночь на 22 декабря, заявил, что сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и всем союзникам США.

"Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Но ей и ракет мало – Россия нашла сообщника в своей геноцидной политике. Это Иран. Иранские дроны, которые Россия получает сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист нашел другого, чтобы воевать против свободного мира", – сказал Зеленский.

По его мнению, "вопрос времени, когда они ударят по другим союзникам". Поэтому, сказал Зеленский, необходимо остановить Россию и Иран сейчас, на украинской территории.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

17 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия получила новую партию дронов-камикадзе.

С начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed, сообщили 20 декабря в Воздушных силах ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Иран, МИД, Конгресс США, террористы, угрозы, беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины, обвинение, президент, сотрудничество, дрон-камикадзе
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