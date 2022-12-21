В администрации Байдена создали рабочую группу для расследования, как в иранские дроны попали западные технологии – CNN

В прошлом месяце британская следственная организация Conflict Armament Research изучила несколько беспилотников, сбитых в Украине, и обнаружила, что 82% их компонентов были произведены компаниями, базирующимися в США, говорится в материале. Среди компонентов, обнаруженных в некоторых беспилотниках, процессоры производства технологической компании Texas Instruments из Далласа, а также двигатель производства австрийской фирмы Bombardier Recreational Products. В материале CNN говорится, что "непреднамеренное" попадание технологий "в ловушку иранской индустрии" показывает, как легко они могут быть модернизированы для военных целей.

Кроме того, CNN отметил, что Тегеран уже начал передавать Москве чертежи и компоненты для производства дронов.

В рабочей группе для расследования задействованы, в частности, министерства обороны, юстиции, торговли и казначейства, а также Государственный департамент. Работу контролирует Совет национальной безопасности Белого дома, говорится в материале. Как рассказал CNN высокопоставленный представитель администрации, работа группы является частью "более широкого и целостного подхода" по работе с Ираном.

9 декабря США ввели санкции против российских организаций, которые причастны к сделке РФ с Ираном по поводу БПЛА.