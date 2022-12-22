В ОК "Юг" рассказали, сколько дронов-камикадзе осталось у оккупантов

У оккупантов на данный момент, по подсчетам ВСУ, осталось чуть менее 200 беспилотников Shahed Фото: Віталій Кличко / Telegram

Захватчики, по словам спикера ОК "Юг", "не слишком экономят беспилотники".

"Не очень-то они их экономят, учитывая те атаки, которые были уже сделаны. С учетом новой партии, на данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200, там около 190 из тех, что мы уже зафиксировали в воздушном пространстве Украины и навсегда приземлили, а также учитывая те, которые были зафиксированы как попавшие в объекты критической инфраструктуры", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что враг уже понял: украинские силы научились эффективно противодействовать дронам-камикадзе.

Представительница ОК "Юг" также констатировала, что российские захватчики на сегодняшний день используют тактику террористов, обстреливая гражданские объекты и жилые дома, тем самым держа мирное население в психологическом и огневом напряжении.