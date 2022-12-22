В ОК "Юг" рассказали, сколько дронов-камикадзе осталось у оккупантов

Захватчики, по словам спикера ОК "Юг", "не слишком экономят беспилотники".
"Не очень-то они их экономят, учитывая те атаки, которые были уже сделаны. С учетом новой партии, на данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200, там около 190 из тех, что мы уже зафиксировали в воздушном пространстве Украины и навсегда приземлили, а также учитывая те, которые были зафиксированы как попавшие в объекты критической инфраструктуры", – рассказала Гуменюк.
Она отметила, что враг уже понял: украинские силы научились эффективно противодействовать дронам-камикадзе.
Представительница ОК "Юг" также констатировала, что российские захватчики на сегодняшний день используют тактику террористов, обстреливая гражданские объекты и жилые дома, тем самым держа мирное население в психологическом и огневом напряжении.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили 67 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил Игнат.
Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.