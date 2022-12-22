ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" рассказали, сколько дронов-камикадзе осталось у оккупантов

У оккупантов на данный момент, по подсчетам ВСУ, осталось чуть менее 200 беспилотников Shahed
У оккупантов на данный момент, по подсчетам ВСУ, осталось чуть менее 200 беспилотников Shahed
Фото: Віталій Кличко / Telegram

В распоряжении российских оккупантов осталось менее 200 дронов-камикадзе. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 22 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Захватчики, по словам спикера ОК "Юг", "не слишком экономят беспилотники".

"Не очень-то они их экономят, учитывая те атаки, которые были уже сделаны. С учетом новой партии, на данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200, там около 190 из тех, что мы уже зафиксировали в воздушном пространстве Украины и навсегда приземлили, а также учитывая те, которые были зафиксированы как попавшие в объекты критической инфраструктуры", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что враг уже понял: украинские силы научились эффективно противодействовать дронам-камикадзе.

Представительница ОК "Юг" также констатировала, что российские захватчики на сегодняшний день используют тактику террористов, обстреливая гражданские объекты и жилые дома, тем самым держа мирное население в психологическом и огневом напряжении.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили 67 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил Игнат.

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, Иран, оккупация, Вооруженные силы Украины, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
Jerry Heil во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму. Артистку госпитализировали
Jerry Heil во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму. Артистку госпитализировали
"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине
"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине
Праздничный пирог с красной рыбой. Рецепт от Ярославского
Праздничный пирог с красной рыбой. Рецепт от Ярославского
"Песни в унисон – это победа". Бабкин выступил с концертом в Израиле
"Песни в унисон – это победа". Бабкин выступил с концертом в Израиле
"Желто-голубые цветы", "Машины уже закончились?" В сети обсуждают ролик о награждении семей погибших российских оккупантов
"Желто-голубые цветы", "Машины уже закончились?" В сети обсуждают ролик о награждении семей погибших российских оккупантов
"Эти ребята были там, где сейчас настоящий ад". Tarabarova выступила с концертом перед украинскими защитниками. Видео
"Эти ребята были там, где сейчас настоящий ад". Tarabarova выступила с концертом перед украинскими защитниками. Видео
"Красивое тело". 40-летняя Мейхер перед камерой засветила пресс
"Красивое тело". 40-летняя Мейхер перед камерой засветила пресс
Кацурина показала Dantes, спящего в одной спальне с ее сыном. Видео
Кацурина показала Dantes, спящего в одной спальне с ее сыном. Видео
"Что за симпатяга!" Стоун показала своего пса в рождественской шапке
"Что за симпатяга!" Стоун показала своего пса в рождественской шапке
Loboda исполнила "Щедрик", завернувшись во флаг Украины. Видео
Loboda исполнила "Щедрик", завернувшись во флаг Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (99827)
2
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото (54139)
3
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (50498)
4
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (48815)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (38209)
6
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой (35487)
7
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом (35036)
8
"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем (26760)
 
 
 
 