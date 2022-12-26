Шустер: Мир будет меняться после этой войны. Россия не будет больше членом Совбеза ООН

Шустер: Вопрос только в том, насколько эта война затянется Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Думаю, мир будет очень сильно меняться после этой войны. Во-первых, Россия не будет больше членом Совбеза ООН. Не знаю, будет ли вообще Совбез. Несомненно произойдет реформа Организации Объединенных Наций. В том, что ООН нам нужна, нет никакого сомнения. Но она нужна менее коррумпированная и более эластичная и реагирующая на ситуацию. И, может быть, обладающая немного большими военными возможностями, чем сейчас. Но это точно будет меняться", – подчеркнул Шустер.

Он считает, что война в Украине приведет к изменению сфер влияния.

"Надеюсь, ЕС сохранит свое влияние в Европе. Уверен, что будет усиливаться влияние Турции. Иран не будет таким, как прежде, – он может распасться. Также может распасться и Афганистан. Пока что это не произошло, я так думаю, из-за ядерного оружия у Пакистана… Очень многое изменится после войны в Украине, она даст толчок. Вопрос только в том, насколько эта война затянется", – резюмировал Шустер.

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