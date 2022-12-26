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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Мир будет меняться после этой войны. Россия не будет больше членом Совбеза ООН

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Шустер: Вопрос только в том, насколько эта война затянется
Шустер: Вопрос только в том, насколько эта война затянется
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российская агрессия против Украины приведет к тому, что Россия перестанет быть членом Совета Безопасности ООН. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

"Думаю, мир будет очень сильно меняться после этой войны. Во-первых, Россия не будет больше членом Совбеза ООН. Не знаю, будет ли вообще Совбез. Несомненно произойдет реформа Организации Объединенных Наций. В том, что ООН нам нужна, нет никакого сомнения. Но она нужна менее коррумпированная и более эластичная и реагирующая на ситуацию. И, может быть, обладающая немного большими военными возможностями, чем сейчас. Но это точно будет меняться", – подчеркнул Шустер.

Он считает, что война в Украине приведет к изменению сфер влияния.

"Надеюсь, ЕС сохранит свое влияние в Европе. Уверен, что будет усиливаться влияние Турции. Иран не будет таким, как прежде, – он может распасться. Также может распасться и Афганистан. Пока что это не произошло, я так думаю, из-за ядерного оружия у Пакистана… Очень многое изменится после войны в Украине, она даст толчок. Вопрос только в том, насколько эта война затянется", – резюмировал Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев инициировал процесс, целью которого является исключение России из Совбеза и в целом из ООН.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Иран, Турция, Савик Шустер, Пакистан, реформы, российская агрессия, война России против Украины, ЕС
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