ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Конгресс США подали резолюцию об исключении России из Совбеза ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Право РФ занимать место в Совбезе ООН остается под вопросом
Право РФ занимать место в Совбезе ООН остается под вопросом
Фото: EPA

Два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает издание Foreign Policy 14 декабря.

В резолюции Стив Коэн и Джо Уилсон, возглавляющие независимую организацию по наблюдению за соблюдением прав человека при правительстве США, заявили, что Россия совершила "вопиющие нарушения" Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности. В числе таких нарушений названы незаконное голосование по аннексии в четырех украинских областях, совершение военных преступлений в украинских городах, таких как Буча, угрозы ядерным оружием и создание рисков для мировых запасов продовольствия.

Двухпартийная Хельсинкская комиссия хочет, чтобы Конгресс подтвердил, что война России нарушила цели и принципы ООН, и попросил правительство США предпринять шаги по ограничению прав РФ в ООН. 

Идея, поддержанная комиссией и некоторыми учеными-юристами, состоит в том, чтобы оспорить статус России как наследницы места Советского Союза в Совете Безопасности. Издание пишет, что как один из первых, кто подписал договор об основании Советского Союза, наряду с Россией и Беларусью, Киев мог бы заявить о том, что он является единственным государством-правопреемником Советского Союза, не совершившим грубых нарушений Устава ООН. Однако отмечается, что осуществимость такого плана является предметом споров.

Поскольку решение о полномочиях является процедурным вопросом, потребуется, чтобы только девять из 15 членов совета проголосовали в поддержку Украины, говорит старший научный сотрудник Кембриджского университета Томас Грант.

Украина также выступала за исключение России из Совета Безопасности. При этом Устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена СБ. Хотя страны могут быть полностью исключены из ООН, для этого потребуется большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее, включая единогласное согласие самого совета, пишет издание. 

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины. 

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН. 

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

Теги: Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (622368)
2
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (307778)
3
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (154226)
4
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (65188)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (64718)
6
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (48536)
7
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (41786)
8
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (37204)
 
 
 
 