В Конгресс США подали резолюцию об исключении России из Совбеза ООН

В резолюции Стив Коэн и Джо Уилсон, возглавляющие независимую организацию по наблюдению за соблюдением прав человека при правительстве США, заявили, что Россия совершила "вопиющие нарушения" Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности. В числе таких нарушений названы незаконное голосование по аннексии в четырех украинских областях, совершение военных преступлений в украинских городах, таких как Буча, угрозы ядерным оружием и создание рисков для мировых запасов продовольствия.

Двухпартийная Хельсинкская комиссия хочет, чтобы Конгресс подтвердил, что война России нарушила цели и принципы ООН, и попросил правительство США предпринять шаги по ограничению прав РФ в ООН.

Идея, поддержанная комиссией и некоторыми учеными-юристами, состоит в том, чтобы оспорить статус России как наследницы места Советского Союза в Совете Безопасности. Издание пишет, что как один из первых, кто подписал договор об основании Советского Союза, наряду с Россией и Беларусью, Киев мог бы заявить о том, что он является единственным государством-правопреемником Советского Союза, не совершившим грубых нарушений Устава ООН. Однако отмечается, что осуществимость такого плана является предметом споров.

Поскольку решение о полномочиях является процедурным вопросом, потребуется, чтобы только девять из 15 членов совета проголосовали в поддержку Украины, говорит старший научный сотрудник Кембриджского университета Томас Грант.

Украина также выступала за исключение России из Совета Безопасности. При этом Устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена СБ. Хотя страны могут быть полностью исключены из ООН, для этого потребуется большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее, включая единогласное согласие самого совета, пишет издание.