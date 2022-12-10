МИД Украины призвал усилить давление на РФ и создать спецтрибунал – заявление по случаю Международного дня прав человека

"Убеждены, что помешать этому могут только совместные международные усилия по созданию более эффективного реагирования, предотвращения и наказания за такие преступления", – сказано в заявлении.

В МИД Украины призвали международное сообщество усиливать давление на РФ, чтобы она прекратила нарушение прав человека и освободила всех незаконно лишенных свободы граждан Украины.

"Мы также подчеркиваем необходимость создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Наказание РФ и ее руководства исключит возможность повторения агрессии России в будущем", – подчеркивается в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что 74 года спустя после принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека Россия, которая до сих пор остается членом ООН, "откровенно демонстрирует пренебрежение принципами, заложенными во Всеобщей декларации, Европейской конвенции о защите прав человека и его основополагающих свобод, а также в других международно-правовых инструментах".

"Нарушения государством-агрессором прав и свобод человека продолжаются с 2014 года... После 24 февраля 2022 года следственные органы Национальной полиции Украины начали 47 822 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил РФ и их приспешниками", – отмечается в заявлении.

В ведомстве напомнили, что более 140 граждан Украины остаются незаконно арестованными Россией по политически мотивированным обвинениям и эта цифра продолжает расти.

"Россия должна немедленно положить конец притеснениям политических, языковых, культурных и религиозных прав на временно оккупированных территориях Украины, прекратить незаконное содержание в неволе и противоправное преследование украинских граждан", – резюмировали в МИД Украины.