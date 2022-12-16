Белый дом: Если бы существовал способ отстранить Россию от Совбеза ООН, мы бы немедленно им воспользовались

"Поведение России в Украине является нарушением Устава ООН и оскорблением основного мандата Совета Безопасности. Возмутительно, что постоянный член Совета Безопасности ООН нарушает Устав и ведет такую жестокую войну против Украины, в том числе пытаясь причинить столь широкомасштабные человеческие страдания и нанося удары по критически важной инфраструктуре", – отметила она.
США работают над недопущением того, чтобы Россия заняла лидирующие позиции в других частях системы ООН, добавил Жан-Пьер.
"Так что мы были очень последовательны в этом. Если бы существовал способ отстранения России от Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно им воспользовались. К сожалению, мы не видим, как меняются правила ООН. И поэтому мы сосредоточены на продолжении действий по изоляции России, в том числе в международных организациях, и привлечении России к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер", – сказала пресс-секретарь.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.
14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.