Белый дом: Если бы существовал способ отстранить Россию от Совбеза ООН, мы бы немедленно им воспользовались

"Поведение России в Украине является нарушением Устава ООН и оскорблением основного мандата Совета Безопасности. Возмутительно, что постоянный член Совета Безопасности ООН нарушает Устав и ведет такую жестокую войну против Украины, в том числе пытаясь причинить столь широкомасштабные человеческие страдания и нанося удары по критически важной инфраструктуре", – отметила она.

США работают над недопущением того, чтобы Россия заняла лидирующие позиции в других частях системы ООН, добавил Жан-Пьер.

"Так что мы были очень последовательны в этом. Если бы существовал способ отстранения России от Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно им воспользовались. К сожалению, мы не видим, как меняются правила ООН. И поэтому мы сосредоточены на продолжении действий по изоляции России, в том числе в международных организациях, и привлечении России к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер", – сказала пресс-секретарь.