Кислица заявил, что РФ использует Совбез ООН как платформу для распространения пропагандистских нарративов

Кислица в своем выступлении заверил, что в Украине осуществляется многоуровневый контроль за военной помощью и оружием, которое Украине предоставляют партнеры.
В то же время он заявил, что РФ использует Совбез ООН как "платформу для распространения своих пропагандистских нарративов".
Постпред заверил, что Украина продолжит использовать свое право на оборону, предусмотренное Уставом ООН, и будет и дальше деоккупировать свои территории.
"Любой другой вариант был бы предательством всех наших соотечественников, вынужденных оставаться на оккупированных территориях и ожидающих освобождения. Мы благодарны всем друзьям и союзникам, которые поддерживают Украину в этом благородном деле, в том числе поставляя современное оружие. Его использование было элементом осуществления Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии с вышеупомянутой статьей 51 Устава ООН", – сказал дипломат.
Кислица отметил, что Украина осенью начала кампанию по деоккупации восточных и южных территорий.
"С сентября были освобождены тысячи квадратных километров в Харьковской, Херсонской и Луганской областях. Это самое мощное и живое доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", – сказал постпред.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
С начала работы администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд.