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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица заявил, что РФ использует Совбез ООН как платформу для распространения пропагандистских нарративов

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Кислица заявил, что Украина продолжит реализовать свое право на самооборону
Кислица заявил, что Украина продолжит реализовать свое право на самооборону
Фото: EPA

Украина использует переданное партнерами вооружение для деоккупации своей территории. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН 9 декабря. Текст выступления он опубликовал на своей странице в Facebook.

Кислица в своем выступлении заверил, что в Украине осуществляется многоуровневый контроль за военной помощью и оружием, которое Украине предоставляют партнеры.

В то же время он заявил, что РФ использует Совбез ООН как "платформу для распространения своих пропагандистских нарративов".

Постпред заверил, что Украина продолжит использовать свое право на оборону, предусмотренное Уставом ООН, и будет и дальше деоккупировать свои территории.

"Любой другой вариант был бы предательством всех наших соотечественников, вынужденных оставаться на оккупированных территориях и ожидающих освобождения. Мы благодарны всем друзьям и союзникам, которые поддерживают Украину в этом благородном деле, в том числе поставляя современное оружие. Его использование было элементом осуществления Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии с вышеупомянутой статьей 51 Устава ООН", – сказал дипломат.

Кислица отметил, что Украина осенью начала кампанию по деоккупации восточных и южных территорий.

"С сентября были освобождены тысячи квадратных километров в Харьковской, Херсонской и Луганской областях. Это самое мощное и живое доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", – сказал постпред.

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/pfbid0R6QZVtstv2VZHgfwrAXi98ypC7ip2E4Cgc7oyf9kfkvFv9t8aeyVuBBCziBaV8jsl

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

С начала работы администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, военная помощь, Сергей Кислица, война России против Украины
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