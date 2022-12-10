Кислица заявил, что РФ использует Совбез ООН как платформу для распространения пропагандистских нарративов

Кислица заявил, что Украина продолжит реализовать свое право на самооборону Фото: EPA

Кислица в своем выступлении заверил, что в Украине осуществляется многоуровневый контроль за военной помощью и оружием, которое Украине предоставляют партнеры.

В то же время он заявил, что РФ использует Совбез ООН как "платформу для распространения своих пропагандистских нарративов".

Постпред заверил, что Украина продолжит использовать свое право на оборону, предусмотренное Уставом ООН, и будет и дальше деоккупировать свои территории.

"Любой другой вариант был бы предательством всех наших соотечественников, вынужденных оставаться на оккупированных территориях и ожидающих освобождения. Мы благодарны всем друзьям и союзникам, которые поддерживают Украину в этом благородном деле, в том числе поставляя современное оружие. Его использование было элементом осуществления Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии с вышеупомянутой статьей 51 Устава ООН", – сказал дипломат.

Кислица отметил, что Украина осенью начала кампанию по деоккупации восточных и южных территорий.

"С сентября были освобождены тысячи квадратных километров в Харьковской, Херсонской и Луганской областях. Это самое мощное и живое доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", – сказал постпред.