"Сбежал без позорного объявления". Небензя снова покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением постпреда Украины

Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Заседание было созвано по требованию РФ, Небензя на нем озвучивал российскую пропаганду, в этот раз – о "накачке оружием киевского режима" и "нелегальных поставках" вооружения из Украины. Какое-то время представитель РФ оставался на заседании и слушал выступления представителей других стран, но заключительную реплику от России озвучивал уже его заместитель Дмитрий Полянский.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица выступал после Полянского.

Как отметил Кислица в Twitter, Небензя в этот раз "сбежал" перед его выступлением "без позорного объявления".

This time nebenzia sped out of the Council before I took the floor without a shameful announcement … :-) https://t.co/TI3RqNs90j — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 9, 2022

Небензя ранее неоднократно покидал заседание Совбеза после оглашения российской пропаганды и перед выступлением Кислицы. Спешно покидая зал, он объяснял свои действия нежеланием слушать то "злобные тирады" украинского дипломата, то его "желчные красноречия".