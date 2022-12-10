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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия созвала Совбез, где распространяла свою пропаганду о "накачке оружием" Украины. Британия возразила: Украина реализует право на самооборону

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Как отметил постпред Украины, РФ для заседания Совбеза подготовила очередную порцию "московских фейков и откровенной лжи"
Как отметил постпред Украины, РФ для заседания Совбеза подготовила очередную порцию "московских фейков и откровенной лжи"
Фото: ЕРА

9 декабря состоялось заседание Совета Безопасности ООН по запросу России, трансляция велась на сайте ООН.

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица, анонсируя заседание, отмечал в Twitter, что аудитория увидит очередную порцию "московских фейков и откровенной лжи".

Заседание РФ созвала в ответ на заседание, состоявшееся 6 декабря, которое "так проворно" покинул постоянный представитель РФ Василий Небензя. 

В ходе заседания 9 декабря Небензя повторил пропагандистские тезисы о "накачке оружием киевского режима", о "махровом национализме" и "геополитических планах Запада по ослаблению России". 

"Если же добавить к этому тысячи, если не десятки тысяч наемников и сотрудников частных военных компаний, о наличии которых мы узнаем по их трупам и переговорам в радиоэфирах, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране?" – заявил он и высказал уверенность, что без военной помощи Запада в Украине война бы уже завершилась. Сейчас, по его мнению, происходит "затягивание агонии киевской клики".

Также он рассуждал о "воровстве" и "нелегальных поставках" вооружения из Украины, о "неизбирательных обстрелах" якобы со стороны Вооруженных сил Украины и обвинил Киев в попытках "сравнять с землей" Донецк. Там, по его мнению, "происходит настоящая бойня с применением западного оружия". 

Постпред Великобритании Барбара Вудворд обратила внимание на жестокость армии РФ в отношении гражданского населения Украины. 

"Парадоксально, учитывая сегодняшнюю тему, что именно Россия ведет эту войну, применяя оружие, полученное из Ирана, и практически несомненно по мере истощения ее арсеналов стремится получить оружие из других государств, санкционированных ООН, – таких, как Северная Корея", – сказала она. 

Дипломат подчеркнула, что несмотря на декларируемые РФ в ООН призывы к прекращению огня, миру, диалогу и дипломатии, президент России Владимир Путин 7 декабря подтвердил, что война будет продолжаться и будет затяжной.

"Он также подтвердил неоимпериалистический характер кампании, заявив, что в отличие от Петра Великого, он сделает Азовское море внутренним морем, – добавила она. – У Украины не остается выбора, она реализует свое право на самооборону, в противном случае она бы перестала существовать. В аналогичной ситуации мы бы все поступали так же. И в силу глубокой, полной решимости выжить Украина одерживает верх". 

Она подчеркнула, что Соединенное Королевство гордится поддержкой, предоставленной Украине. 

Россия могла бы прекратить войну, выведя войска с территории Украины, подчеркнула дипломат. 

Представитель США подчеркнул, что Россия потратила большое количество времени членов Совбеза на свои фейковые рассказы. Он, в частности напомнил об утверждениях РФ относительно биологического оружия, которые Совет Безопасности отклонил.  

"Россия использует эти истории, пытаясь отвлечь нас от собственной жестокости, – добавил он. – Проблемой является само вторжение. Поэтому Россия не может отвлечь наше внимание от страдания народа Украины".

Кислица поблагодарил союзников, предоставляющих Украине военную помощь. 

"Применение этого оружия – элемент неотъемлемого права Украины на самооборону, согласно Уставу ООН", – подчеркнул он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, оружие, Великобритания, вооружение, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, обстрелы, война России против Украины, Василий Небензя
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