Россия созвала Совбез, где распространяла свою пропаганду о "накачке оружием" Украины. Британия возразила: Украина реализует право на самооборону

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица, анонсируя заседание, отмечал в Twitter, что аудитория увидит очередную порцию "московских фейков и откровенной лжи".

Заседание РФ созвала в ответ на заседание, состоявшееся 6 декабря, которое "так проворно" покинул постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Сьогодні на ваших моніторах чергова порція московських фейків і відвертої брехні на засіданні РадБезу, яке скликала країна-агресор у відповідь на засідання цього тижня про підртимання безпеки України, з якого так спритно втік посланець путлера-22.00 за КВЧ https://t.co/fjBSW8XbQn pic.twitter.com/8zytDBWBrv — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 9, 2022

В ходе заседания 9 декабря Небензя повторил пропагандистские тезисы о "накачке оружием киевского режима", о "махровом национализме" и "геополитических планах Запада по ослаблению России".

"Если же добавить к этому тысячи, если не десятки тысяч наемников и сотрудников частных военных компаний, о наличии которых мы узнаем по их трупам и переговорам в радиоэфирах, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране?" – заявил он и высказал уверенность, что без военной помощи Запада в Украине война бы уже завершилась. Сейчас, по его мнению, происходит "затягивание агонии киевской клики".

Также он рассуждал о "воровстве" и "нелегальных поставках" вооружения из Украины, о "неизбирательных обстрелах" якобы со стороны Вооруженных сил Украины и обвинил Киев в попытках "сравнять с землей" Донецк. Там, по его мнению, "происходит настоящая бойня с применением западного оружия".

Постпред Великобритании Барбара Вудворд обратила внимание на жестокость армии РФ в отношении гражданского населения Украины.

"Парадоксально, учитывая сегодняшнюю тему, что именно Россия ведет эту войну, применяя оружие, полученное из Ирана, и практически несомненно по мере истощения ее арсеналов стремится получить оружие из других государств, санкционированных ООН, – таких, как Северная Корея", – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что несмотря на декларируемые РФ в ООН призывы к прекращению огня, миру, диалогу и дипломатии, президент России Владимир Путин 7 декабря подтвердил, что война будет продолжаться и будет затяжной.

"Он также подтвердил неоимпериалистический характер кампании, заявив, что в отличие от Петра Великого, он сделает Азовское море внутренним морем, – добавила она. – У Украины не остается выбора, она реализует свое право на самооборону, в противном случае она бы перестала существовать. В аналогичной ситуации мы бы все поступали так же. И в силу глубокой, полной решимости выжить Украина одерживает верх".

Она подчеркнула, что Соединенное Королевство гордится поддержкой, предоставленной Украине.

Россия могла бы прекратить войну, выведя войска с территории Украины, подчеркнула дипломат.

Представитель США подчеркнул, что Россия потратила большое количество времени членов Совбеза на свои фейковые рассказы. Он, в частности напомнил об утверждениях РФ относительно биологического оружия, которые Совет Безопасности отклонил.

"Россия использует эти истории, пытаясь отвлечь нас от собственной жестокости, – добавил он. – Проблемой является само вторжение. Поэтому Россия не может отвлечь наше внимание от страдания народа Украины".

Кислица поблагодарил союзников, предоставляющих Украине военную помощь.

"Применение этого оружия – элемент неотъемлемого права Украины на самооборону, согласно Уставу ООН", – подчеркнул он.