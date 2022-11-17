"Как изгонять бесов". Кислица в ООН высмеял Медведева и Небензю, допустив, что Россия в Совбезе не остановится на теме "боевых комаров"

Об этом постпред Украины при ООН заявил на заседании Совбеза, посвященном массированному ракетному обстрелу Россией гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября. Текст своего доклада Кислица опубликовал 16 ноября в Facebook.
"Похоже, что после наших встреч в октябре Россия вышла на новый уровень в определении своих врагов в этой войне. В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал – Сатану, Люцифера или Иблиса", – сказал украинский постпред в своей речи.
Он процитировал еще один российский тезис – о том, что в этой борьбе русских врагов поддерживают "западники", у которых "слюна течет по подбородку от вырождения".
"Как вы думаете, кому принадлежат эти цитаты? Нетрезвый человек? Недалекий поклонник нацистских идей о высших и дегенеративных нациях? Фактически, бывшему президенту России [Дмитрию] Медведеву, ныне заместителю [президента РФ Владимира] Путина в российском "совете безопасности", – уточнил Кислица.
Он задался риторическим вопросом, почему российская делегация воздержалась от предоставления "этой важной информации" Совбезу ООН.
"Или, может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совета, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать Совет о том, как изгонять бесов? Это было бы логичным продолжением как попыток России дискредитировать Совет Безопасности, так и процесса внутренней моральной деградации Кремля", – потроллил Россию кислица.
К сожалению, подчеркнул глава украинкой миссии в ООН, эти российские "болезненные размышления" привели к гибели десятков тысяч человек в самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны.
"Россия должна быть остановлена, и благодаря мужеству украинской армии, благодаря самоотверженности украинского народа, благодаря международной солидарности с Украиной Россия будет остановлена", – резюмировал кислица.
Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября написал в статье для "Аргументов и Фактов", что в Украине в ходе "спецоперации" (так называют в России войну) следует провести "десатанизацию". По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 ноября опубликовал в соцсетях так называемые "ответы на простые вопросы" о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.
7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в шутку заявил, что в Украине объявили "частичную мобилизацию боевых комаров". Таким образом Резников потроллил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, который 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комаров". По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".