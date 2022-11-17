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"Как изгонять бесов". Кислица в ООН высмеял Медведева и Небензю, допустив, что Россия в Совбезе не остановится на теме "боевых комаров"

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Кислица процитировал на заседании Совбеза ООН российские заявления о "боевых комарах" и "верховном правителе ада"
Кислица процитировал на заседании Совбеза ООН российские заявления о "боевых комарах" и "верховном правителе ада"
Фото: Sergíy Kyslytsya / Facebook

Россия после заявлений о "боевых комарах" может инициировать проведение заседания Совета безопасности ООН для изучения вопросов изгнания бесов, допускает постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

Об этом постпред Украины при ООН заявил на заседании Совбеза, посвященном массированному ракетному обстрелу Россией гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября. Текст своего доклада Кислица опубликовал 16 ноября в Facebook.

"Похоже, что после наших встреч в октябре Россия вышла на новый уровень в определении своих врагов в этой войне. В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал – Сатану, Люцифера или Иблиса", – сказал украинский постпред в своей речи.

Он процитировал еще один российский тезис – о том, что в этой борьбе русских врагов поддерживают "западники", у которых "слюна течет по подбородку от вырождения".

"Как вы думаете, кому принадлежат эти цитаты? Нетрезвый человек? Недалекий поклонник нацистских идей о высших и дегенеративных нациях? Фактически, бывшему президенту России [Дмитрию] Медведеву, ныне заместителю [президента РФ Владимира] Путина в российском "совете безопасности", – уточнил Кислица.

Он задался риторическим вопросом, почему российская делегация воздержалась от предоставления "этой важной информации" Совбезу ООН.

"Или, может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совета, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать Совет о том, как изгонять бесов? Это было бы логичным продолжением как попыток России дискредитировать Совет Безопасности, так и процесса внутренней моральной деградации Кремля", – потроллил Россию кислица.

К сожалению, подчеркнул глава украинкой миссии в ООН, эти российские "болезненные размышления" привели к гибели десятков тысяч человек в самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны.

"Россия должна быть остановлена, и благодаря мужеству украинской армии, благодаря самоотверженности украинского народа, благодаря международной солидарности с Украиной Россия будет остановлена", – резюмировал кислица.

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/pfbid0YYyZAqqGqaWGZmcFstk3MTrg92M2vJbDkrEK3VedFWH4bPCKzGnLKSYeDoxLN1igl

Контекст:

Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября написал в статье для "Аргументов и Фактов", что в Украине в ходе "спецоперации" (так называют в России войну) следует провести "десатанизацию". По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 ноября опубликовал в соцсетях так называемые "ответы на простые вопросы" о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в шутку заявил, что в Украине объявили "частичную мобилизацию боевых комаров". Таким образом Резников потроллил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, который 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комаров". По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, США, Украина, ООН, Кремль, Совет Безопасности ООН, Алексей Резников, Сергей Кислица, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, фейк, безопасность, Василий Небензя, дезинформация, троллинг, российские оккупанты
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