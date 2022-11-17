"Как изгонять бесов". Кислица в ООН высмеял Медведева и Небензю, допустив, что Россия в Совбезе не остановится на теме "боевых комаров"

Об этом постпред Украины при ООН заявил на заседании Совбеза, посвященном массированному ракетному обстрелу Россией гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября. Текст своего доклада Кислица опубликовал 16 ноября в Facebook.

"Похоже, что после наших встреч в октябре Россия вышла на новый уровень в определении своих врагов в этой войне. В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал – Сатану, Люцифера или Иблиса", – сказал украинский постпред в своей речи.

Он процитировал еще один российский тезис – о том, что в этой борьбе русских врагов поддерживают "западники", у которых "слюна течет по подбородку от вырождения".

"Как вы думаете, кому принадлежат эти цитаты? Нетрезвый человек? Недалекий поклонник нацистских идей о высших и дегенеративных нациях? Фактически, бывшему президенту России [Дмитрию] Медведеву, ныне заместителю [президента РФ Владимира] Путина в российском "совете безопасности", – уточнил Кислица.

Он задался риторическим вопросом, почему российская делегация воздержалась от предоставления "этой важной информации" Совбезу ООН.

"Или, может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совета, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать Совет о том, как изгонять бесов? Это было бы логичным продолжением как попыток России дискредитировать Совет Безопасности, так и процесса внутренней моральной деградации Кремля", – потроллил Россию кислица.

К сожалению, подчеркнул глава украинкой миссии в ООН, эти российские "болезненные размышления" привели к гибели десятков тысяч человек в самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны.

"Россия должна быть остановлена, и благодаря мужеству украинской армии, благодаря самоотверженности украинского народа, благодаря международной солидарности с Украиной Россия будет остановлена", – резюмировал кислица.