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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте". В ОК "Юг" продолжили тему "мобилизации комаров"

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В ВСУ просят украинцев не мешать комарам выполнять боевые задачи
В ВСУ просят украинцев не мешать комарам выполнять боевые задачи
Фото: Фото: depositphotos.com

Оперативное командование "Юг" 8 ноября в Facebook в шутку предупредило украинцев о возможных "ротациях" подразделений боевых комаров у них в квартирах.

"Официальное предупреждение ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте [в соцсетях]. Возможно, это военное подразделение на ротации", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0xaVUY4aJku7JHnjWk5AREGv8G44N2jryNtNdJyg9d4Pvxcwosxxj3b3NaLwhr2hyl

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в шутку заявил, что в Украине объявили "частичную мобилизацию боевых комаров". Таким образом Резников потроллил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, который 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комаров".

По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".

"В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, [...] зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи", – заявил Небензя.

Контекст:

В начале марта, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, российские СМИ распространяли пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ на тот момент представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения.

Совбез ООН 2 ноября отклонил резолюцию России о расследовании по "биолабораториям США в Украине".

Теги: Россия, Украина, юмор, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Алексей Резников, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, украинцы, война России против Украины, Василий Небензя, комары, троллинг, российские оккупанты
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