"Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте". В ОК "Юг" продолжили тему "мобилизации комаров"

"Официальное предупреждение ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте [в соцсетях]. Возможно, это военное подразделение на ротации", – сказано в сообщении.
7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в шутку заявил, что в Украине объявили "частичную мобилизацию боевых комаров". Таким образом Резников потроллил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, который 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комаров".
По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".
"В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, [...] зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи", – заявил Небензя.
В начале марта, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, российские СМИ распространяли пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.
После заявлений официальных лиц РФ на тот момент представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения.
Совбез ООН 2 ноября отклонил резолюцию России о расследовании по "биолабораториям США в Украине".