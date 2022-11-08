"Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте". В ОК "Юг" продолжили тему "мобилизации комаров"

"Официальное предупреждение ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте [в соцсетях]. Возможно, это военное подразделение на ротации", – сказано в сообщении.

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в шутку заявил, что в Украине объявили "частичную мобилизацию боевых комаров". Таким образом Резников потроллил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, который 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комаров".

По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".

"В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, [...] зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи", – заявил Небензя.