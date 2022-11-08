ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Москиты против московитов". Резников объявил "мобилизацию комаров" на войну с РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников подшутил над постпредом РФ в ООН, заявившем о "боевых комарах" на вооружении у США
Резников подшутил над постпредом РФ в ООН, заявившем о "боевых комарах" на вооружении у США
Фото: depositphotos.com

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что в Украине объявили "частичную мобилизацию боевых комаров".

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов", – написал он.

Так министр в шуточной манере отреагировал на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН он сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комарах".

По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".

"В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, [...] зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные перед ним задачи", – заявил Небензя.

Контекст:

В начале марта, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, российские СМИ распространяли пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ на тот момент представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Михаил Резникович, война России против Украины, Василий Небензя, комары
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (158465)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (102173)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (78974)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (50782)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (50086)
6
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (44336)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43752)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35400)
 
 
 
 