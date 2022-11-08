"Москиты против московитов". Резников объявил "мобилизацию комаров" на войну с РФ

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов", – написал он.
in Ukraine, a partial mobilization has been announced, within which it is planned to call up about 300,000 mosquitoes. the project has the working title Mosquitoes against Moscowitoeshttps://t.co/4GewU0zS7A pic.twitter.com/6KMq6IQgZ5— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 8, 2022
Так министр в шуточной манере отреагировал на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН он сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комарах".
По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".
"В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, [...] зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные перед ним задачи", – заявил Небензя.
В начале марта, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, российские СМИ распространяли пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.
После заявлений официальных лиц РФ на тот момент представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения.