"Москиты против московитов". Резников объявил "мобилизацию комаров" на войну с РФ

Резников подшутил над постпредом РФ в ООН, заявившем о "боевых комарах" на вооружении у США Фото: depositphotos.com

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов", – написал он.

in Ukraine, a partial mobilization has been announced, within which it is planned to call up about 300,000 mosquitoes. the project has the working title Mosquitoes against Moscowitoeshttps://t.co/4GewU0zS7A pic.twitter.com/6KMq6IQgZ5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 8, 2022

Так министр в шуточной манере отреагировал на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. 27 октября на заседании Совета Безопасности ООН он сказал, что РФ опасается имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комарах".

По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".

"В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, [...] зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные перед ним задачи", – заявил Небензя.