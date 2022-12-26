Исторический документ МИД. Украина инициировала процесс, цель которого – исключении России из ООН и Совбеза ООН

"Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. Сегодня мы сделали важный шаг. Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и организации в целом. Мы заявили на официальном уровне свою детальную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и организации в целом – нелегитимное. Мы предоставили подробные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН – государства, которое на тот момент прекратило свое существование – без уставных оснований на это. Изнасилование Устава произошло на основе простого изменения табличек "СССР" на "Российская Федерация", – сообщил он.

Глава МИД подчеркнул, что п. 2 ст. 4 Устава ООН, определяющей процедуру получения членства в организации.

"Более трех десятилетий на этот позорный факт просто закрывали глаза. Но Украина не будет молчать. Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задания бывают сложными, но нет ничего невозможного", – добавил Кулеба.

На сайте МИД обнародовано заявление о нелегитимности пребывания РФ в составе ООН и ее Совбеза.

В нем, в частности рассказано, что смена табличек, о которых написал Кулеба, состоялась на основании "обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад".

В заявлении подчеркивается, что РФ не упоминается в уставе ООН, в том числе ее нет в ст. 23, где перечислены все постоянные члены Совбеза ООН. Такие страны имеют право вето при рассмотрении резолюций Совбеза и РФ с 1991 года 31 раз воспользовалась этим правом, что почти в два раза больше любого из постоянных членов Совбеза, говорится в сообщении.

"Правомерная процедура обретения государством "Российская Федерация" членства в ООН и места среди постоянных членов Совета безопасности должна обязательно предусматривать шаги, определенные Уставом ООН. В декабре 1991 года обращение Российской Федерации о намерении продлить членство СССР в ООН должно быть должным образом рассмотрено Советом безопасности и Генеральной ассамблеей в соответствии со ст. 4 устава ООН. Она предполагает, что членство миролюбивых государств в ООН приобретается именно по рекомендации Совета безопасности ООН и по решению Генеральной ассамблеи, и только таким образом. Например, такой правомерный путь прошли вновь образованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН под названием "Чехословакия", – пояснили в МИД.

Следовательно, РФ никогда не проходила правомерной процедуры получения членства в ООН и незаконно занимает там место СССР, подчеркивается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. [...] Сомнительным является и право Российской Федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не отвечает основному критерию членства в Организации. П. 1 ст. 4 четко указывает на то, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Действия Российской Федерации противоположны понятию миролюбия. Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции" – добавили в МИД.

В заявлении подчеркивается, что РФ регулярно совершает теракты против граждан Украины и других стран, авторы документа упомянули, среди прочего, сбитие лайнера МН17, обстрелы Мариуполя и массированные ракетные атаки на инфраструктуру Украины.

География преступлений РФ против международного мира и безопасности "выходит далеко за пределы Украины", подчеркнули в МИД.

"Речь идет и о продолжении политики СССР по незаконной оккупации Северных островов Японии, а также подкормке нестабильности на территории бывшего СССР – Абхазия и Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, манипуляции на тему якобы дискриминации русскоязычных граждан в странах Балтийско-Черноморского региона, попытка госпереворота в Черногории и так далее. Не следует забывать и о вооруженной агрессии РФ против Чеченской Республики Ичкерия, оккупации ее территорий и преступлении геноцида чеченского народа, а также о поддержке преступного режима Башара Асада и многочисленных преступлениях против сирийского народа. Российская Федерация десятилетиями разжигает конфликты в Африке, в частности, дестабилизирует Буркина-Фасо, Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику. В корне всех этих преступлений – не только политика Российской Федерации по разжиганию конфликтов, но и системная блокировка ею решений, необходимых для их разрешения", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что это только вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН.

Вопрос членства РФ в организации должен решаться в контексте ее ответственности за нарушения международного права и преступления, совершаемые в Украине, в том числе за военные преступления и геноцид украинцев, подчеркнули в МИД.

"Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить его из ООН в целом. Руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны. [...] Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", – резюмировали в МИД.

Кулеба заявил, что это заявление – без преувеличений исторический документ.

"каждый Посол Украины будет теперь работать над выполнением поставленной задачи", – добавил он.