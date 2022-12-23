Глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН

По его словам, это считается невозможным, поскольку "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН". Однако, по мнению Мишеля, Россия должна быть исключена из Совбеза за нарушения международного права.
"Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиющим образом нарушает международное право. С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности", – сказал он.
Мишель отметил, что уже до начала боевых действий в Украине концепт безопасности ООН "сильно барахлил" и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем.
"Мы видим, что Африканский континент очень мало или очень плохо представлен в структурах ООН, то же самое можно сказать и про Латинскую Америку. И думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН", – добавил глава Евросовета.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.
14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.