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Глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН

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Концепт безопасности ООН "сильно барахлит", считает Мишель
Концепт безопасности ООН "сильно барахлит", считает Мишель 
Фото: ЕРА

Организации Объединенных Наций необходимо разработать процедуру прекращения членства стран в Совете Безопасности ООН. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в опубликованном 23 декабря интервью RTVI.

По его словам, это считается невозможным, поскольку "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН". Однако, по мнению Мишеля, Россия должна быть исключена из Совбеза за нарушения международного права.

"Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиющим образом нарушает международное право. С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности", – сказал он.

Мишель отметил, что уже до начала боевых действий в Украине концепт безопасности ООН "сильно барахлил" и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем.

"Мы видим, что Африканский континент очень мало или очень плохо представлен в структурах ООН, то же самое можно сказать и про Латинскую Америку. И думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН", – добавил глава Евросовета.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

Теги: Россия, Совет Европы, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Шарль Мишель
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