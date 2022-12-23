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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России депутат потребовал завести уголовное дело против Путина за слово "война"

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Путин назвал боевые действия в Украине словом "война", чем нарушил российские законы, утверждает Юферев
Путин назвал боевые действия в Украине словом "война", чем нарушил российские законы, утверждает Юферев
Фото: EPA

Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга (РФ) Никита Юферев обратился к руководителям российских прокуратуры и МВД с просьбой проверить выступление президента РФ Владимира Путина 22 декабря, в котором он, говоря о событиях в Украине, употребил слово "война".

"Путин назвал войну войной... За такие слова про войну [в России] осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", – написал депутат.

В посте Юферев опубликовал копию своего обращения о привлечении Путина к ответственности, адресованного министру внутренних дел РФ и генеральному прокурору РФ.

Путин 22 декабря, общаясь с российскими СМИ из "кремлевского пула", отвечая на один из вопросов, употребил слово "война", а не "спецоперация".

"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", – заявил президент страны-оккупанта.

На самого Юферева и нескольких его коллег-мундепов в сентябре составляли протоколы о "дискредитации" армии из-за того, что депутаты муниципального объединения "Смольнинское" призывали Госдуму РФ выдвинуть обвинение в госизмене против Путина из-за развязанной им войны в Украине.

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину и требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией". Такой же терминологии и использования исключительно официальных российских источников при освещении развязанной Россией войны требуют от СМИ, угрожая блокировкой. Из-за отказа выполнять это требование в РФ только в первую неделю войны заблокировали десятки изданий.

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, прокуратура, Санкт-Петербург, Кремль, депутаты, Госдума, оккупация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, уголовное дело, российские оккупанты
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