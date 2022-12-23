В России депутат потребовал завести уголовное дело против Путина за слово "война"

"Путин назвал войну войной... За такие слова про войну [в России] осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", – написал депутат.

В посте Юферев опубликовал копию своего обращения о привлечении Путина к ответственности, адресованного министру внутренних дел РФ и генеральному прокурору РФ.

Путин 22 декабря, общаясь с российскими СМИ из "кремлевского пула", отвечая на один из вопросов, употребил слово "война", а не "спецоперация".

"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", – заявил президент страны-оккупанта.

Владимир Путин назвал войну войной: «Наша цель - закончить эту войну». Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии pic.twitter.com/dEmNSyNwyQ — Никита Юферев (@NikitaYuferev) December 22, 2022

На самого Юферева и нескольких его коллег-мундепов в сентябре составляли протоколы о "дискредитации" армии из-за того, что депутаты муниципального объединения "Смольнинское" призывали Госдуму РФ выдвинуть обвинение в госизмене против Путина из-за развязанной им войны в Украине.