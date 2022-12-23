В России депутат потребовал завести уголовное дело против Путина за слово "война"

"Путин назвал войну войной... За такие слова про войну [в России] осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", – написал депутат.
В посте Юферев опубликовал копию своего обращения о привлечении Путина к ответственности, адресованного министру внутренних дел РФ и генеральному прокурору РФ.
Путин 22 декабря, общаясь с российскими СМИ из "кремлевского пула", отвечая на один из вопросов, употребил слово "война", а не "спецоперация".
"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", – заявил президент страны-оккупанта.
Владимир Путин назвал войну войной: «Наша цель - закончить эту войну». Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии pic.twitter.com/dEmNSyNwyQ— Никита Юферев (@NikitaYuferev) December 22, 2022
На самого Юферева и нескольких его коллег-мундепов в сентябре составляли протоколы о "дискредитации" армии из-за того, что депутаты муниципального объединения "Смольнинское" призывали Госдуму РФ выдвинуть обвинение в госизмене против Путина из-за развязанной им войны в Украине.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину и требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией". Такой же терминологии и использования исключительно официальных российских источников при освещении развязанной Россией войны требуют от СМИ, угрожая блокировкой. Из-за отказа выполнять это требование в РФ только в первую неделю войны заблокировали десятки изданий.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.